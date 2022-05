Les Eurofighter Typhoon anglais sécuriseront la Coupe du Monde de football au Qatar

Un soutien aérien…

Un contrat

En 2017, le Qatar annonçait son intention à BAE Systems de commander des Eurofighter Typhoon. Lors de la signature du contrat, ce sont en tout 20 avions de combat et 4 avions d’entrainement Typhoon T qui étaient commandés pour un montant de 6 milliards de Livres Sterling. Ce contrat comprend aussi l’achat de neuf avions d’entrainement Hawk Mk.167. Le contrat comprend aussi l'entrainement des pilotes et l'achat de munitions.

Deux escadrons

Grâce à ce contrat, le Royaume-Uni et le Qatar coopèrent pour l’entrainement des pilotes qataris. Ainsi, le 11ème escadron de la Force aérienne de l'Émir du Qatar (FAEQ) est installé sur la base aérienne de Leeming (Yorkshire, Royaume-Uni). Par ailleurs, les pilotes qataris ont déjà la possibilité de voler sur des Eurofighter : depuis le 24 juillet 2018, le 12ème escadron de la Royal Air Force (RAF) est devenu binational, avec l’intégration de pilotes qatari et ce, en attendant les premières livraisons d’Eurofighter, prévues dans le courant de cette année ou de l’année prochaine.

La Coupe du Monde 2022

Cette coopération sera particulièrement visible durant la fin de cette année car ce 29 mai, Ben Wallace, le Secrétaire à la Défense anglais annonçait officiellement que le 12ème escadron allait patrouiller l’espace aérien qatari. Ces patrouilles auront lieu pendant la Coupe du Monde 2022, qui se déroulera entre le 21 novembre et le 18 décembre. Les aviateurs qataris pourront aussi bénéficier du retour d'expérience des pilotes anglais, suite à l'organisation des Jeux olympiques de 2012 au Royaume-Uni.

… et un soutien plus global

Le ministre de la Défense anglais a aussi précisé que d’autres personnels anglais allaient être déployés avant et pendant la compétition :

La Royal Navy soutiendrai la Marine qatarie dans la sécurisation des eaux nationales mais sans préciser les moyens déployés

Entrainement des soldats Qataris pour les fouilles de personnes

Soutien opérationnel dans la planification et le contrôle et le commandement des opérations

Divers autres soutiens dans des domaines très spécifiques