Le Rafale est opérationnel en Grèce

Une montée en puissance pour la Grèce

L'entrée en fonction du Rafale est une très claire montée en puissance pour la Grèce dans un contexte de tensions avec la Turquie en mer Égée. Le contrat comprend, en plus des 6 appareils d’occasion déjà livrés, encre 6 autres appareils d’occasion, puis 6 nouveaux appareils (pour un total de 14 Rafale monoplaces qualifiés de Rafale EG et 4 Rafale biplaces, ou Rafale BG). Le choix des appareils d’occasion s’explique par une volonté d’acquérir rapidement des avions modernes de la part d’Athènes. Afin de combler le départ de ces 12 appareils, l’Armée de l’Air et de l’Espace a décidé de racheter 12 Rafale à Dassault.

Ce contrat de 2.5 milliards d’euros comprend également un support logistique et la livraison de missile par MBDA : missiles Meteor (air-air BVRAAM), Mica (air-air moyenne portée) SCALP (air-sol longue portée) et enfin AM39 Exocet (missile antinavire).

Le 21 juillet 2021, la Force aérienne grecque avait déjà pris livraison des six appareils mais ils étaient basés au centre d’entrainement et de conversion de Bordeaux-Mérignac (Gironde) afin de permettre aux pilotes et personnels au sol de se familiariser avec les appareils. La Force aérienne grecque devrait recevoir les autres Rafale vers la fin de l’année 2022 et voleront en Grèce pour l’été 2023.

La coopération entre la Grèce et la France s'est également concrétisée par la signature d’un contrat de trois milliards d’euros pour la livraison à Athènes de trois frégates de défense et d’intervention de Naval Group (FDI).