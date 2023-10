Les États-Unis se préparent à la guerre au Moyen-Orient

Mais la polémique entourant une attaque aérienne sur un hôpital du centre de Gaza a suscité de vives réactions dans le monde arabe. Alors que le 15 octobre, le Département de la Défense signalait l’arrivée d’un second groupe aéronaval en mer Méditerranée, le président américain rencontrait Benyamin Netanyahou en Israël le 18 octobre. Malgré la volonté de Joe Biden de ne pas voir le conflit entre le Hamas et Israël s’étendre aux régions environnantes, l’ U.S. Central Command (CENTCOM) rapportait plusieurs attaques sur des cibles américaines le 20 octobre.

Au Moyen-Orient, tous les signaux sont au rouge depuis maintenant plusieurs jours. Les tensions s’accroissent autour d’Israël tandis que les frappes menées par les forces de défense israéliennes (IDF, ou Tsahal) dans la bande de Gaza continuent de s’accentuer. Quelques heures après l’attaque du Hamas dans le sud du pays, l’administration de Joe Biden exprimait son soutien à l’État hébraïque. Dès le 8 octobre, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin annonçait le déploiement d’un groupe aéronaval en Méditerranée. Avec six navires dépêchés à proximité des côtes européennes et levantines, les États-Unis espéraient invoquer une force de dissuasion suffisante face des nations hostiles comme l’Iran ou des organisations terroristes telles que le Hezbollah.

"USCENTCOM stands firmly with our Israeli and regional partners to address the risks of any party seeking to expand the conflict," said General Michael "Erik" Kurilla, Commander, U.S. Central Command. https://t.co/URHNRuPLkV pic.twitter.com/Dgclz8PuwC

Le 20 octobre, en un peu moins de 10 heures, le destroyer USS Carney interceptait 19 drones et 4 missiles de croisière, détruisant les engins grâce à des missiles sol-air RIM-66 SM. Le navire était alors positionné plus au sud, en Mer Rouge. Dans un communiqué, le CENTCOM précisait que les appareils se dirigeaient vers le nord et ne ciblaient pas nécessairement de positions américaines. Selon plusieurs analystes, les missiles et les drones proviendraient du Yémen, lancés par des rebelles Houtis soutenus par l’Iran.

L’armée américaine occupe actuellement plusieurs bases en Syrie et en Irak, dans le cadre de la coopération internationale formée en 2014 visant à détruire L'État islamique. Au cours de la dernière semaine, le commandement américain rapportait plusieurs attaques menées par des groupes terroristes à l’encontre des bases militaires d’al-Tanf et d’Ain al-Asad. La première, établie à la frontière syrienne et jordanienne, était ciblée par deux drones . La seconde, située à 180 km à l’ouest de la capitale irakienne Baghdad, essuyait plusieurs tirs de roquettes non-identifiées. De nouvelles salves étaient interceptées le dimanche 22 octobre . Suite à ces agressions, plusieurs blessés légers ont été signalés, sans qu'aucun mort ne soit à déplorer.

Drones were of Iranian origin/design, Ababil drone or notably commonly known as a Qasef due to their usage by the Houthi’s in Yemen. https://t.co/WnmauNiyzJ pic.twitter.com/ep5cigt1MU

Les États-Unis parés à l’intervention

Les attaques perpétrées contre les États-Unis au cours des jours précédents n’ont pas suffi à éveiller une rhétorique belliqueuse côté américain. Mais alors que l’ombre de l’Iran plane sur le conflit israélo-palestinien, l’U.S. Navy semble plus que jamais prête à intervenir en cas d’extension des hostilités. En Méditerranée, ce sont deux porte-avions qui stationnent. L’USS Gerald Ford, lancé en 2013, est capable d’accueillir 75 aéronefs et près de 4 500 membres d’équipage. Le fleuron du Carrier Strike Group 12 est notamment équipé de 2 lanceurs de missiles sol-air RIM-162 ESSM et de 2 lanceurs de RIM-116 RAM. Sous l’égide du CSG-12, on retrouve le croiseur de classe Ticonderoga USS Normandy. Abritant un système de lancement vertical Mk. 41 VLS, l’USS Normandy est capable d’engager rapidement des cibles aériennes, navales ou terrestre grâce à une multitude de missiles RIM et Harpoon. Quatre destroyers de classe Arleigh Burke viennent en renfort défensif, employant d’importants matériels propres à la guerre électronique tout en bénéficiant d’un arsenal avantageux, de missiles Harpoon et Tomahawk aux torpilles.

Le vaisseau amiral du second groupe aéronaval, Carrier Strike Group 2, est l’USS Dwight D. Eisenhower. Mis en service en 1977, le porte-avions emporte à son bord 90 chasseurs et hélicoptères. En guise d’armement, note la présence de 2 lance-missiles RIM-116 RAM et de 2 Sea Sparrow. Lors de son départ de la base navale de Norfolk vers les eaux méditerranéennes, l’imposant bâtiment embarquait environ 5 000 personnes, navigants, pilotes, fusiliers et officiers. Trois autres navires composent le CSG-2 : le croiseur USS Philippine Sea et les destroyers USS Mason et USS Gravely. L’armement des deux destroyers est similaire à ceux des classes Arleigh Burke du CSG-12. En supplément, plusieurs chasseurs F-15, F-16 et avions d’appui aérien A10 Warthog sont mis à disposition dans la région.