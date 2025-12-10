Les États-Unis donnent le feu vert à l'amélioration des Patriot ukrainiens
Gaétan Powis
publié le 10 décembre 2025 à 14:00

Les États-Unis ont autorisé l’Ukraine à améliorer une partie des camions lance-missiles de ses batteries antiaériennes Patriot. L’amélioration permettra à ces lanceurs de tirer un mix de missiles spécialisés dans l’interception aérienne à longue portée ou de missiles balistiques. C’est aussi la possibilité de tirer le tout dernier intercepteur antimissile balistique.

Patriot en Ukraine

Depuis la première moitié de l’année 2023, les Forces armées ukrainiennes sont équipées en systèmes antiaériens lourds MIM-104 Patriot. Toutefois, certains composants ne datent pas d’hier, notamment une partie des systèmes lançant les missiles intercepteurs. Or, les États-Unis ont annoncé que l’Ukraine pourra moderniser une partie de ses

Ukraine

Depuis la première moitié de l'année 2023, les Forces armées ukrainiennes sont équipées en systèmes antiaériens lourds MIM-104 Patriot. Toutefois, certains composants ne datent pas d'hier, notamment une partie des systèmes lançant les missiles intercepteurs. Or, les États-Unis ont annoncé que l'Ukraine pourra moderniser une partie de ses lance-missiles. L'autorisation du département d'État américain (équivalent au ministère de

