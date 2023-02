Les États-Unis accusent la Chine de fournir un soutien mortel à la Russie dans la guerre en Ukraine

L'administration Biden met en garde la Chine contre une aide militaire à la Russie

Le Secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a mis en garde la Chine contre la tentation de fournir une aide militaire à la Russie en pleine escalade des relations sino-américaines exacerbées par la crise du « ballon » espion. Il a ainsi déclaré que « la Chine envisage de fournir un soutien létal à la Russie », exprimant son « inquiétude » face à cette situation.

La Chine rejette l'accusation des États-Unis

Suite à cette accusation des États-Unis, la Chine n'a pas tardé à répondre et a rejeté les accusations portées contre elle. Le porte-parole du ministère des affaires étrangères chinois, Wang Wenbin, a déclaré que ce sont les États-Unis qui fournissent sans cesse des armes sur le champ de bataille, pas la Chine. Il a également exhorté les États-Unis à cesser de se défausser de leurs responsabilités et de diffuser des fausses informations.

La Chine renforce son partenariat avec la Russie

Malgré les appels occidentaux, la Chine refuse toute leçon au sujet de son « partenariat sans limites » scellé avec le Kremlin. Elle s'apprête d'ailleurs à renouveler ce partenariat un an après l'invasion, comme l'illustre la visite de Wang Yi à Moscou cette semaine, en attendant celle attendue de Xi. Les experts considèrent que la relation politique entre la Chine et la Russie se renforce, et que les deux pays se considèrent comme des partenaires pour s'épauler mutuellement face à l'Occident.

La Chine et la Russie renforcent leur industrie de défense

L'industrie de défense russe et chinoise s'imbrique de plus en plus, à l'ombre des sanctions occidentales. Des entreprises publiques du secteur de la défense ont fourni des composants utilisés par des constructeurs d'avions militaires russes sanctionnés par les États-Unis. La start-up Spacety China a également fourni des imageries satellites à Wagner, l'armée privée russe, rejoignant la liste noire américaine en janvier. Les Américains s'inquiètent des technologies duales et tracent une ligne rouge, mais il serait surprenant que la Chine choisisse une escalade du conflit ukrainien, synonyme d'instabilité.

Xi Jinping prononcera un « plan de paix »

Le président Xi Jinping doit prononcer un « plan de paix » ces prochains jours, réitérant les appels chinois à des négociations en Ukraine. Une initiative attendue avec méfiance à Washington, qui a pointé à Munich le danger d'un potentiel appel à un cessez-le-feu qui « gèlerait » les positions sur le champ de bataille, offrant un répit précieux à l'armée russe.

Cependant, la vigilance est de mise dans cette situation. Les États-Unis ont prévenu de la menace que représenterait un potentiel soutien militaire chinois à la Russie dans le conflit ukrainien, mais certains experts soulignent la prudence de la Chine, qui cherche à éviter les sanctions occidentales tout en maintenant un partenariat étroit avec Moscou. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve concrète de soutien militaire chinois, bien que des industries de défense russe et chinoise s'imbriquent de plus en plus, à l'ombre des sanctions occidentales.

La situation en Ukraine reste donc précaire, avec une escalade des tensions sino-américaines qui s'ajoute à un conflit déjà complexe. La Chine, en tant que puissance mondiale en pleine ascension, est prise au milieu d'un jeu diplomatique délicat. Si la Chine veut jouer un rôle de médiateur dans le conflit ukrainien, elle doit rester neutre et éviter toute action qui pourrait être perçue comme une escalade, ce qui pourrait compromettre ses relations avec les États-Unis et l'Occident en général.