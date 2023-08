Les étages latéraux du Falcon Heavy de SpaceX après le vol FH 7

Charge utile historique

La septième mission du Falcon Heavy depuis février 2018 (qui marquait par ailleurs le 51e lancement orbital réalisé par SpaceX cette année) s’est déroulée avec succès le 29 juillet.

Il s’agissait de placer sur orbite de transfert géosynchrone le satellite américain Jupiter 3 (EchoStar 24), le plus grand et le plus lourd relai de télécommunication jamais déployé dans l’espace : il pèse 9,2 tonnes au décollage et, avec ses panneaux solaires entièrement déployés, atteint une envergure similaire à celle d'un avion de ligne.

Le lancement est intervenu à 3 h 04 UTC depuis le Centre spatial Kennedy (KSC) de la Nasa, en Floride, avec deux jours de retard suite à un arrêt de chronologie à H0 moins 5 secondes.

En conséquence, la mission Crew 7 vers la Station spatiale internationale (avec notamment l’astronaute danois Andreas Mogensen, de l’Agence spatiale européenne) est reportée au moins au 25 août – elle était initialement prévue pour le 12.

Étages éprouvés

Si le premier étage central (B1074) était neuf et « condamné (comme l’étage supérieur), les deux étages latéraux (B1064 et B1065) avaient déjà été utilisés à deux reprises, lors des missions 4 et 5 du Falcon Heavy, en novembre l’an passé et en janvier dernier.

A terme d’un vol de 7 minutes et 40 secondes, les deux étages se sont posés en douceur sur les zones d'atterrissage LZ-1 et LZ-2 de la base militaire de Cape Canaveral, voisine du KSC.

Ils sont d’ores et déjà affectés à deux autres missions, en octobre et novembre prochains : le lancement de la sonde Psyche de la Nasa vers l'astéroïde (16) Psyché, situé entre Mars et Jupiter, puis la mise à poste sur orbite de transfert géostationnaire de la charge utile militaire américaine USSF 52 de l’US Space Force (classifiée).