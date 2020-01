Les essais d'état de l'hélicoptère Mi-26T2V débutent

Dans le cadre du programme d'hélicoptères russes sur la modernisation de l'hélicoptère lourd Mi-26 pour les forces aérospatiales russes, Rostvertol a produit en 2018 un prototype de l'hélicoptère Mi-26T2V modernisé. C'est cette machine qui va faire l'objet d'essais en vol, lesquels s'étendront jusqu'en 2020.

Les tests auront lieu sur quatre terrains d'essais. L'équipage de l'hélicoptère comprendra des représentants des Forces aérospatiales russes qui vérifieront les principales caractéristiques de performance de l'hélicoptère et l'exploitation de nouveaux équipements.

L'hélicoptère Mi-26T2V modernisé est un hélicoptère lourd militaire et de transport qui peut transporter jusqu'à 20 tonnes de fret. L'appareil est équipé de l'avionique intégrée NPK90-2V permettant le pilotage de l'appareil de jour comme de nuit, de suivre une route de vol en mode automatique, de se rendre à un point préréglé, d'effectuer des manœuvres d'approche et d'approche finale, et de retourner à l'aérodrome principal ou alternatif. Le système de défense embarqué du Mi-26T2V assure la protection de l'hélicoptère contre les systèmes de missiles de défense aérienne.

Le nombre de membres d'équipage de l'hélicoptère modernisé (cinq personnes) est demeuré inchangé.