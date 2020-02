Les enjeux géopolitiques au cœur de la journée « Perspectives spatiales 2020 »

Organisé par le Gifas et le cabinet parisien Euroconsult, le séminaire « Perspectives spatiales », qui fête cette année son dixième anniversaire, a été ouvert par Eric Trappier, président du Gifas, et Frédérique Vidal, ministre de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, devant quelques 250 participants, représentants d’une centaine d’organisations spatiales françaises et européennes – institutions, industriels et acteurs émergents.

Le rendez-vous intervient notamment un peu moins de trois mois après la conférence ministérielle de l’Agence spatiale européenne (qui s’est terminée sur un accord budgétaire historique de 14,388 milliards d’euros pour la période 2020-2025), et à la veille de l’entrée en service des nouveaux lanceurs européens Ariane 6 et Vega C.

La journée a été placée sous les thèmes des enjeux géopolitiques du secteur et de la défense, dans un contexte de réalignement des priorités spatiales nationales (aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et en l’Inde), d’une poursuite de la transformation du marché (big data, arrivée de la 5G et des mégaconstellations…) et de création de commandements militaires spatiaux à travers le monde.