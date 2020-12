Les EAU renforcent leurs capacités de renseignement

Forces Spéciales

Alors que les EAU viennent de placer en orbite leur premier satellite de reconnaissance militaire Falcon Eye calqué sur ceux de la constellation française Pleiades, plusieurs avions ISR viennent d'être réceptionnés par la composante aérienne des forces spéciales. Une composante qui disposait déjà pour ses opérations extérieures de 9 avions légers de surveillance et de renseignement Cessna Grand Caravan 208B.

MAG Aerospace

Mais ces nouveaux appareils, réalisés par l'un des intégrateurs privilégiés des forces spéciales américaines MAG Aerospace, se distinguent des précédents en raison de leurs capacités avancées dans le domaine de la guerre électronique. Une étude attentive des nouvelles antennes qui équipent ces appareils, et des solutions proposées par le systémier américain permettent d'en déduire la nature des équipements qui se trouvent à bord, et donc les nouvelles capacités que cherchent à déployer les commandos émiratis.

De la Guerre Electronique aux Opérations Cognitives

Or, l'écoute du spectre électromagnétique (radios tactiques, téléphones GSM, drones...) ne serait pas la seule mission de ces nouveaux appareils. Ils proposeraient également des capacités plus offensives dans le domaine du brouillage, des opérations cyber, mais aussi de la guerre de l'information. Des capacités que seules les Etats-Unis, la Russie et peut-être la Chine étaient jusqu'à présent en mesure de déployer.

Un dossier complet portant sur ces nouvelles capacités disruptives sera publié le vendredi 4 décembre 2020 dans le numéro 2713 d'Air&Cosmos.