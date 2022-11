Les données majeures du sismomètre martien Seis sont disponibles

Un séisme nettement ressenti

Le 20 octobre, l’Institut de physique du globe de Paris (Université Paris Cité / CNRS / IPGP), les centres de données de la Nasa et le Consortium international de sismologie Iris (Incorporated Research Institutions for Seismology) ont publié les données de l’événement sismique majeur de la mission Mars InSight, appelé le « Big One ».

Ce marsquake (tremblement du sol martien) de magnitude 4,7 sur l'échelle de Richter a été enregistré le 4 mai dernier (sol 1222) par le sismomètre français Seis (Seismic Experiment for Interior Structures).

L'échelle de Richter n'a théoriquement pas de limite supérieure. Sur Terre, un séisme de 4 à 5 est nettement ressenti mais n’est pas encore destructeur.

Un bilan scientifique au-delà des espérances

La détection du marsquake de magnitude 4,7 a eu lieu pendant la mission prolongée d’InSight, dont la durée nominale était de deux ans (une année martienne), mais qui a été prolongée de deux années supplémentaires par la Nasa fin 2020.

Ainsi, plus de 1 300 événements sismiques ont pu être enregistrés à ce jour, dont une quarantaine de majeurs à haute énergie et basse fréquence.

Affiner la connaissance de l’intérieur de Mars

Les données sont qualifiées « de grande qualité avec un grand rapport signal à bruit ».

Elles vont permettre à la communauté scientifique mondiale et aux réseaux éducatifs (écoles, universités) d’affiner la connaissance de l’intérieur de Mars, grâce à l’analyse des ondes sismiques ayant traversé la croûte, le manteau et le noyau de la planète, mais également de mieux comprendre sa formation et son évolution thermique.

La fin approche

Désormais recouvert d’une épaisse couche de poussière, l'atterrisseur américain InSight, arrivé le 26 novembre 2018 sur la planète rouge, vit probablement ses dernières semaines d’activité.

En attendant, précise le Cnes dans un communiqué, « de nombreux ajustements ont été menés afin de réduire l’énergie consommée chaque jour par l’atterrisseur et les instruments à bord. Certains sous-systèmes de Seis ainsi que la station météorologique APSS [Auxiliary Payload Sensor Suite] opérée par le Cnes ont ainsi été maintenus partiellement ou complètement éteints, tout au long de ces derniers mois. Les aléas météorologiques de Mars (tempêtes de poussière, obscurcissement de l’atmosphère, périodes de froid) sont surveillés de près et les opérations s’adaptent à ces aléas au jour le jour. »

« De 5000 W.hr/sol en début de mission, la collecte d’énergie solaire par les panneaux solaires d’InSight est maintenant passée à environ 400 W.hr/sol. Ce niveau est proche du seuil plancher requis par l’atterrisseur (environ 330W.hr/sol), et permet maintenant de ne garder que Seis d’allumé à bord, les instruments APSS et HP3 étant dorénavant maintenus éteints. De plus, Seis n’est allumé que la moitié du temps, soit un jour sur deux, afin d’équilibrer la consommation d’énergie avec la ressource disponible. »