Les deux satellites de la mission Proba 3 suivis au télescope

Début de mission parfaitement réussi

On se souvient que la mission Proba 3 (PRoject for On-Board Autonomy 3 – Projet d'autonomie à bord 3) de l’Agence spatiale européenne avait été lancée le 5 décembre dernier depuis l’Inde, puis que ses deux composantes s’étaient séparées avec succès le 14 janvier : d’un côté le vaisseau abritant un coronographe externe, le CSC (Coronagraph SpaceCraft), et de l’autre le vaisseau « occultant », l’OSC (Occulter Spacecraft), chargé de créer des éclipses de Soleil artificielles.

CQFD

Les 25 et 26 janvier, une observation de longue durée (6 heures et 30 minutes) depuis l’Australie, a permis de constater que les deux satellites évoluent bien de concert, l’OSC restant toujours précisément positionné pour faire de l'ombre au CSC, chargé d’étudier la couronne solaire.

Au centre de cet instantané datant du 25 janvier un peu avant 12 h 15 UTC, le duo apparaît sous forme de deux points lumineux, tandis que le mouvement apparent des étoiles dessine des traînées.