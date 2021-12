Les deux premiers Eurofighter Typhoon livrés au Koweit

Le Koweit, client de l'Eurofighter made in Italy

L'italien Leonardo a annoncé la livraison des deux premiers Eurofighter Typhoon sur une flotte de 28 appareils commandés par le Koweit. L'Italie, en charge de cette vente, a livré les avions en déployant également deux appareils de sa flotte nationale ainsi que deux avions ravitailleurs KC-767. Les pilotes koweitiens se sont entraînés au sein du 4ème escadron de l'Armée de l'Air Italienne de Grosseto, et la formation continuera sur la base d'Al Salem où des pilotes instructeurs italiens et des pilotes d'essais de Leonardo seront déployés.

Un nouveau radar

Ces appareils bénéficieront du nouveau radar à balayage électronique développé principalement pour l'export par le consortium Euroradar comprenant Leonardo Italy et Leonardo UK, l'espagnol Indra et l'allemand Hensoldt. Les participants au programme bénéficieront ensuite de la modernisation partielle de leur flotte avec le radar AESA à partir de 2025.

L'Eurofighter Typhoon d'Airbus Defense & Space a été développé conjointement par la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne qui en ont commandé 510 exemplaires. A ce chiffre s'ajoute 123 exemplaires à l'export vers l'Arabie Saoudite (72 avions dont 24 prélevés sur le parc britannique), le Koweit (28), le Qatar (24), l'Autriche (15) et Oman (12). Après des débuts prometteurs et de nombreuses ventes jusqu'en 2012, l'appareil n'a plus remporté que le contrat vers le Qatar en 2017. Il reste aujourd'hui moins de 90 Eurofighters à livrer, impliquant une fermeture des lignes d'assemblage en 2024 si aucun nouveau contrat n'était signé.