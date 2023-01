Les dépenses de l'OTAN doivent augmenter

L'agression de la Russie contre l'Ukraine appelle une refondation de la sécurité européenne



Les ministres de la défense de l'OTAN commencent les discussions sur cette question le mois prochain à Bruxelles. Les alliés de l'OTAN doivent maintenant relever leurs ambitions. L'agression de la Russie contre l'Ukraine montre clairement que la sécurité européenne a subi son plus grand changement depuis les révolutions libérales-démocratiques de 1989. Il est donc nécessaire de se préparer à combattre à nouveau.

En dehors d'une guerre majeure en Europe, la menace croissante de la Chine est désormais évidente. Les États-Unis restent la puissance dominante dans le monde, mais ils pourraient avoir du mal à combattre deux conflits majeurs en même temps. Il est donc important que les Européens paient leurs propres dépenses.

Avec des dizaines de milliers d'Ukrainiens mourant pour défendre leur pays, il est de notre devoir de faire tout ce qui est nécessaire pour défendre l'Ukraine et nous-mêmes.

Combien les alliés de l'OTAN doivent-ils dépenser et tiendront-ils leurs promesses ? Contrairement à l'engagement partiellement rempli de dépenses de défense de 2%, il n'est plus temps de faire des promesses vides. L'engagement de 2% du PIB sur la défense a été convenu par les dirigeants de l'OTAN en 2014 de se rapprocher de 2%. La cible, ainsi que les événements réels et la pression des États-Unis, a eu un certain effet.

Ensemble, les alliés non américains ont dépensé un total supplémentaire d'environ 300 milliards de dollars de plus en termes réels depuis que l'engagement original a été fait. Cependant, de nombreux alliés n'ont pas encore agi avec suffisamment de détermination.

Les 2% en question...



L'année dernière, huit ans après l'engagement original, seuls neuf des 30 alliés de l'OTAN ont prévu pour dépenser 2% sur la défense. Et c'est seulement l'année dernière, après l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie, que certains alliés ont pour la première fois fait des engagements fermes pour atteindre 2%. Les engagements seront-ils tenus en pratique?

Certains alliés ont seulement promis d'atteindre 2% mais à un rythme trop lent : le Danemark, l'un des premiers à traîner les pieds, s'est engagé à y arriver en 2033, et la Belgique en 2035. D'autres alliés clés sont encore loin de l'objectif de 2% (par exemple, l'Allemagne, qui a promis un supplément de 100 milliards d'euros sur cinq ans pour réinvestir dans la défense et aider à atteindre son objectif, est encore à environ 1,4%). L'Italie est à 1,5% et l'Espagne - qui a fait un engagement de 2% lors du sommet de Madrid de l'année dernière - à seulement 1%. Le Canada, un autre des retardataires de 2014, ne s'est toujours pas engagé en faveur de 2%.

Compte tenu des menaces auxquelles nous faisons face maintenant, combien est-il réellement nécessaire de dépenser ? Il existe un argument solide selon lequel 2%, ou même "un minimum de 2%", est maintenant insuffisant pour générer des capacités crédibles et donc une dissuasion crédible. De nombreux alliés le savent parfaitement.

Par exemple, lors du sommet de Madrid de l'année dernière, le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis que le Royaume-Uni (un allié qui dépense plus de 2%) atteindrait 2,5% d'ici la fin de la décennie. Son successeur intérimaire, Liz Truss, a plaidé pour 3%. Sous le mandat du Premier ministre actuel Rishi Sunak, l'accent est mis sur atteindre un niveau crédible grâce à une accumulation de décisions d'investissement au cours des prochaines années, atteignant à nouveau environ 2,5%.

Il est important de noter que pour certains alliés, comme la Pologne, atteindre un pourcentage plus élevé que 2% est nécessaire pour maintenir une défense crédible et répondre aux objectifs ambitieux de forces et de capacités fixés par les dirigeants de l'OTAN lors du sommet de Madrid de l'année dernière. Il est donc important que les alliés de l'OTAN fassent des efforts similaires s'ils veulent atteindre une défense individuelle et collective crédible, répondre aux objectifs ambitieux et remplir leurs obligations nationales en matière de défense.

(Sources OTAN)