Les britanniques financent les chantiers navals Ukrainiens

Visite et mémorandum de coopération

Les entreprises « Océan », « Zorya-Mashproekt », et « Nibulon » ont eu les honneurs de recevoir une délégation britannique le 19 mai dernier. La visite s’inscrit dans le cadre du « mémorandum relatif au renforcement de la coopération entre l’Ukraine et la Grande-Bretagne dans les domaines militaire et militaro-techniques » signé le 7 octobre dernier par Vladimir Zelensky en visite officielle à Londres. A l’issue des négociations avec les représentants britanniques, l’agence de crédit à l’exportation, l’ECGD (Export Credits Guarantee Department), avait accordé un prêt de 1,25 milliards de livres (1,44 milliards d’euros). Cette somme est en réalité destinée à la construction de huit bâtiments lance-missiles de classe « Barzan » pour la marine Ukrainienne.

Bâtiment lance-missiles

Les quatre premiers exemplaires seront construits en Grande-Bretagne par la société BMT. Après formation des ingénieurs ukrainiens, les quatre autres bâtiments seront construits localement. L’attaché militaire britannique en Ukraine Tim Woods a précisé que la longueur des bateaux serait comprise entre 50 et 65 mètres, pour vitesse de 40 nœuds (environ 74km/h). La société ukrainienne PrAT « OuDP » (Compagnie Maritime Ukrainienne du Danube) souhaite prendre part au contrat via son usine de construction et de réparation navale de Kilia (région d’Odessa). Hasard du calendrier ou non, une semaine après la signature du mémorandum le ministre ukrainien des Infrastructures visitait justement l’usine de Kilia. Mais « l’inspection » britannique montre que les cocontractants ukrainiens n’ont pas encore été retenus.



Bataille navale en Mer Noire

Le communiqué publié par la Présidence ukrainienne à l’issue de la signature du mémorandum indiquait expressément que celui-ci était « d’une importance critique dans les conditions de dégradation de la situation dans la région de la mer Noire » . Mais huit bateaux pourraient être insuffisants face aux capacités navales russes. Pour surveiller le pont de Crimée, la Garde nationale russe dispose déjà de patrouilleurs anti-sabotage « Grachonok », de bateaux de combat BK-16, et de patrouilleurs d’interception « Sargan ».