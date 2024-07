Les bombardiers stratégiques B-52 américains s'offrent un doublé historique en Europe

Le 21 juillet, deux bombardiers stratégiques B-52H Stratofortress décollaient de la base aérienne de Barksdale (Louisiane, États-Unis). Ces deux avions ont pris cap au nord afin de traverser l'Atlantique nord et par après, la mer de Barents. C'est là que, vers 8 heures du matin (heure de Paris), des avions de combat russes ont intercepté les appareils américains. L'US Air Force in Europe (USAFE) précise que appareils américains ont continué leur route comme prévu. À noter que l'USAFE annonce une interception par deux avions de combat russes alors que le compte Télégram du ministère de la Défense russe annonce "des chasseurs MiG-29 [Fulcrum] et MiG-31 [Foxhound]".

Après avoir survolé le nord de la Norvège, les avions ont survolé, pour la toute première fois, un territoire suédois dans le cadre d'une mission opérationnelle. L'Ilmavoimat (Force aérienne finlandaise) précise dans un communiqué de presse que les avions sont entrés en Laponie et se sont dirigés vers le Sud. Les B-52H étaient alors accompagnés de deux ravitailleurs KC-135 Stratotanker et d'un ravitailleur KC-46A Pegasus de l'US Air Force.

Les avions ont ensuite survolé une partie de l'Europe de l'Est avant d'effectuer une autre manœuvre historique. Le voyage ne s'est pas terminé au Royaume-Uni, pays accueillant normalement chaque Bomber Task Force Europe, mais bel et bien en Roumanie. Pour la toute première fois, deux Stratofortress ont atterrit en Roumanie, sur la base aérienne 57.