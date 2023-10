Les années folles de l'aviation au Musée de l'Air et de l'Espace

Les années folles...

Le Musée de l’Air et de l’Espace sera le cadre de l’exposition « Les années folles de l’aviation, l’aéronautique au cœur de la modernité 1919-1939, exposition qui se tiendra du 24 octobre 2023 au 03 mars 2024 au Bourget. Cette exposition, organisée par les co-commissaires Clémence Raynaud et Julie Ulloa met en lumière le rôle prépondérant de l’aéronautique des années folles -c’est-à-dire la période qui suivit la Première Guerre mondiale- jusqu’au seuil de la Seconde Guerre mondiale. Prépondérant, voire même à l’avant-garde de l’évolution et de la modernité. Rappelons que cette période vit notamment la naissance de l’aviation commerciale, mais également les grands raids associés à la conquête du monde… Mais pas seulement.

...Une période riche pour l'aéronautique

Car l’exposition aborde des domaines qui jusqu’alors n’avaient été que peu ou pas abordés, autrement dit la place de l’aviation dans la société des Années folles, l’influence de l’aéronautique sur les arts -notamment les affiches, le cinéma-, le portrait des aviatrices et aviateurs entre épreuves et héroïsme -Hélène Boucher, Mermoz ou encore Nungesser et Coli-, l’art de voyager -la Pan Am ou plus proche de nous Imperial Airways, sans oublier les lignes aériennes Latécoère-, l’aviation en tant que symbole de puissance -le raid d’Italo Balbo- et enfin, la menace liée à la militarisation -la remilitarisation outre-Rhin et l’émergence de la Luftwaffe-.

...Mais également les arts inspirés de l'aviation

Mais peut-être que le vrai plus de cette exposition, c’est d’expliquer comment l’aéronautique a participé à façonner un nouveau monde, en rompant avec les traditions artistiques d’avant-guerre. Car l’aviation, rappelons-le encore, c’est l’évolution et la modernité, l’usage ou l’emploi de matériaux résistants -le monolongeron en alliage d’aluminium employé par Émile Dewoitine sur une voilure réalisée dans le même alliage- et sur l’aérodynamique -l’incontournable Marcel Riffard et ses Caudron de course-. Ce que l’on ignore c’est que les progrès réalisés dans la conception des avions convergent avec les préoccupations d’un certain nombre d’architectes et de designers qui fondèrent, en 1929, l’Union des Artistes Modernes (UAM). Parmi les initiateurs de ce mouvement figurent des créateurs dont l’intérêt pour l’aéronautique est avéré, tels Robert Mallet-Stevens, Le Corbusier, Marcel Lods, ou encore Jean Prouvé.

La naissance du transport aérien

L’époque n’est pas encore au transport aérien de masse, le voyage et l’art de voyager sont encore réservés à une population (très) réduite qui dispose des moyens nécessaires pour payer son billet. Mais c’est aussi une période ou l’avion de transport passe de l’ancien bombardier reconverti inconfortable et bruyant -Farman Goliath ou encore le Bréguet XIV- à l’avion de ligne, avec un soin de plus en plus attentif apporté au confort des passagers. Citons le légendaire Douglas DC-3 et son équivalent français, le MB.220 ainsi que le Languedoc, qui bien que mis en service après-guerre fut conçu en 1939.

L'émancipation des femmes avant 1968

Enfin -et les thématiques de cette exposition sont plus nombreuses et c’est bien ce qui en fait toute sa richesse- c’est également une période d’émancipation des femmes. Et l’aviation va permettre à certaines d’entre elles de devenir célèbres. Hélène Boucher précédemment citée, mais également Adrienne Bolland -qui franchit la Cordillère des Andes en 1921- les deux Maryse -Bastié et Hilsz pour ne citer qu’elles. Encore un domaine dans lequel l'aéronautique a été pionnière, bien avant les mouvements ou assimilés qui suivirent... Bien des années plus tard. Somme toute, une exposition que nous pouvons que vous encourager à visiter.