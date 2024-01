Les ambitions spatiales françaises renouvelées

Une particularité française

Philippe Baptiste, président du CNES, a présenté ses vœux à la presse le 9 janvier au siège de l’agence, à Paris.

Il a rappelé en introduction l’importance du secteur spatial, devenu « un vrai business, avec des parts de marché », qui représente un chiffre d’affaires de 4,2 Md€ en France et, en termes d’emplois, 50 % de l’industrie européenne.

Dans ce contexte, le CNES affiche quatre grands objectifs sur les deux prochaines années : souveraineté nationale, science, compétitivité économique et climat.

L’avenir de l’Europe spatiale, comme décidé en novembre dernier lors de la réunion ministérielle de l’Agence spatiale européenne à Séville, en Espagne, est pour sa part axé sur le climat, l’exploration et les lanceurs, le premier sujet s’avérant le plus consensuel.

Philippe Baptiste a au passage insisté sur le fait que la France est le seul pays qui coopère « avec le monde entier », le CNES entretenant des partenariats bilatéraux et multilatéraux avec pas moins de 45 pays et organisations internationales,

Le budget du CNES va atteindre cette année 3,029 Md€, avec des ressources propres qui s’élèvent à 716 M€.

Un bon tiers de ce budget (1,108 Md€) va servir à la contribution française aux programmes de l’ESA.

En route pour Ariane 6

Au sujet du futur lanceur lourd européen Ariane 6, dont le développement accuse désormais quatre ans de retard, Philippe Baptiste se montre « assez confiant pour un premier lancement dans les mois qui viennent », avec une date désormais fixée à l’été 2024, après le dernier essai en date en Guyane, le 23 novembre 2023, avec 7 minutes de fonctionnement stabilisé du premier étage.

« Nous sommes dans une dynamique très positive, et c’est très important que l’Europe retrouve son indépendance dans l’espace », déclare le président du CNES, six mois après la mise à la retraite d’Ariane 5.

Philippe Baptiste se réjouit par ailleurs de l’engouement en Europe autour de projets de mini et de micro-lanceurs qui, même s’ils adressent un marché « relativement étroit », s’avèrent nécessaires pour apprendre et maîtriser de nouvelles technologies, avec le soutien du CNES.

La préparation de l’avenir des lanceurs passe également par la poursuite du développement du moteur métalox (méthane et oxygène liquides) Prometheus, un projet au départ initié par le CNES, et une réflexion sur les moteurs de forte poussée pour les générations suivantes, en coopération avec ArianeGroup et certaines startups.

Sans oublier le renouveau du Centre spatial guyanais, avec d’importants défis à la clé : numérisation, verdissement et sobriété énergétique.

Espace et Défense

Philippe Baptiste a rappelé que le CNES, depuis 2018, appuie le Ministère des Armées dans le renouvellement complet et le maintien en conditions opérationnelles des moyens de défense français.

Ainsi, les deux satellites de télécommunications sécurisées Syracuse III ont été remplacés par deux satellites Syracuse IV (dix fois plus puissants), les capacités de reconnaissance électromagnétiques ont été renouvelées avec Ceres, et celles de reconnaissance optique vont l’être avec CSO.

Le CNES prépare aujourd’hui la suite, avec les programmes Iris (reconnaissance), Syracuse, mais aussi Yoda (action dans l’espace).

Enfin, le Centre spatial de Toulouse (CST) s’apprête à recevoir cette année le Commandement de l’espace (CDE), avec la pose d’une première dans quelques semaines.

Compétitivité économique et télécommunications

Philippe Baptiste a donné un coup de projecteur sur le projet de constellation française Kineis pour l’internet des objets, dont le déploiement doit démarre en 2024 avec l’aide et l’expertise du CNES.

Il a également mentionné le « très grand projet de l’Union Européenne » de constellation Iris2, qui aidera à la connectivité mais aura aussi un impact important sur les questions de défense.

L’objectif affiché aujourd’hui par l’UE est de signer un engagement du programme mi-2024.

Concernant le système Galileo, qualifié de « fondamental » par le président du CNES, il doit actuellement faire face « à la question des lanceurs », tandis qu’une seconde génération arrive, avec des capacités améliorées.

Philippe Baptiste s’est arrêté sur le volet spatial de France 2030, avec un investissement très fort (1,5 Md€) et des achats de services pour stimuler les nouveaux entrants.

Après un démarrage un peu laborieux, le dispositif est maintenant pleinement opérationnel, et l’on compte à ce jour une soixantaine de projets sélectionnés et déjà une dizaine de commandes publiques passées par le CNES.

Philippe Baptiste a également salué la « dynamique extrêmement forte » autour de l’initiative Connect by CNES, dont l’idée est de connecter le secteur spatial avec des acteurs étrangers, pour favoriser de nouveaux entrants et de nouveaux usages (avec 150 M€ déjà attribués).

Surveillance du Climat

Au côté des projets « traditionnels » pour l’étude du climat (2023 a notamment vu la mise en service du satellite franco-américain Swot, lancé en décembre 2022 et dédié à l’altimétrie), Philippe Baptiste s’est félicité de l’essor de l’observatoire du climat SCO (Space for Climate Observatory), lancé il y a quatre ans.

Le président du CNES insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un nouveau projet, mais d’une plateforme de partage et d’échange, qui agrège des pays et des entités pour partager leur savoir-faire au service du climat et de la planète.

SCO compte désormais 25 pays membres (10 nouveaux en 2023), qui représentent 46 entités au total.

Coopérations scientifiques

Last but not least, Philippe Baptiste a cité les grandes missions scientifiques en préparation pour 2024, avec des contributions significatives du CNES : la mission d’astrophysique franco-chinoise Swom (détection de sursauts gamma), la mission chinoise Chang’e 6 (avec un instrument français de mesure du radon) et la mission européenne ERA (protection planétaire).

D’autres missions majeures sont également en préparation pour les années suivantes.