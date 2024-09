Les Airbus A321XLR d'American Airlines se feront d'abord la main sur le "transcon"

Début sur le transcontinental pour les Airbus A321XLR d'American Airlines

Au fur et à mesure que les semaines passent et que les livraisons approchent, les compagnies aériennes clientes de l'Airbus A321XLR commencent à préciser leurs intentions. Après Wizz Air, c'est au tour d'American Airlines d'annoncer que la mise en service de ses A321XLR se fera d'abord sur ses liaisons intérieures transcontinentales ou "transcon" pour celles et ceux qui veulent faire court. L'exploitation sur l'intercontinental ne se fera pas avant la fin 2025, voire même 2026.

Des Airbus A321T en atelier de maintenance

La compagnie aérienne a en effet décidé de changer la cabine passagers de ses A321T (T pour transcontinental) et les reconfigurations correspondront aux visites en atelier de maintenance. Les A321T d'American Airlines sont actuellement aménagés en trois classes : 10 Suites First Flagship, 20 fauteuils pour la classe Affaires et 72 sièges en classe Economie dont la moitié jouit d'un espace entre rangées plus grand.

50 A321XLR à réceptionner

American Airlines doit réceptionner 50 A321XLR. La compagnie aérienne a d'ores et déjà indiqué que ses A321XLR seront équipés de 20 fauteuils en classe Affaires et de 16 sièges en classe Premium Economie mais reste très discrète pour l'instant sur le nombre de sièges en classe Economie. A fin août 2024, American Airlines avait encore 149 A321neo à réceptionner, en incluant les A321XLR.