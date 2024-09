Après le Moyen-Orient, l'Inde pour les Airbus A321XLR de Wizz Air

Airbus A321XLR de Wizz Air : entre Milan et Abou Dhabi le 2 juin 2025

Wizz Air, qui doit réceptionner son premier Airbus A321XLR en février 2025, a d'ores et déjà prévu de l'exploiter entre Milan et Abou Dhabi à compter du 2 juin 2025. Temps de vol de cette première ligne : entre 6 h 30 min et 7 h 20 min. Les livraisons des exemplaires suivant permettront à la compagnie aérienne d'ouvrir des lignes sur l'Inde au départ de différents pays européens. Les droits ont été obtenus auprès des autorités hongroises, italiennes et autrichiennes.

Aménagement cabine de 239 sièges pour les 47 A321XLR

Wizz Air a commandé 47 Airbus A321XLR. La compagnie aérienne a choisi un aménagement cabine de 239 sièges en classe unique pour ses A321XLR. Soit la même configuration que ses A321neo standard, ce qui lui donne un élément de souplesse en termes d'opérations. Reste le choix de la motorisation qui n'est pas encore décidé. Wizz Air est un gros client de Pratt & Whitney mais pourrait basculer vers le CFM Leap. La décision sera forcément prise pendant ce second semestre 2024.

Un très gros client Airbus A321neo

Wizz Air est un très gros client A321neo avec 447 exemplaires commandés, A321XLR inclus, dont 135 livrés à fin août 2024. Sur le marché européen, les autres clients sont loin derrière : Turkish Airlines (233), Easyjet (184) et Jet2 (146). A l'échelle du globe, il n'y a que le transporteur indien IndiGo qui fait mieux avec 787 A321neo commandés. Et cela ne s'invente pas.