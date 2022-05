Les aides françaises à l'Ukraine

Une discrétion nécessaire

Depuis le 24 février, la Russie a coupé ses divers canaux diplomatiques avec l'Ukraine. De fait, les deux pays ne pouvaient "qu'échanger" par la voie des armes. Cependant, le Président français, Emmanuel Macron, s'est porté en tant que relais afin de garder un canal diplomatique, certes indirect, ouvert entre les deux parties au conflit. Ainsi, la France a joué un rôle diplomatique très important au début de ce conflit.

Ce rôle imposait une certaine retenue en termes d'annonces publiques ; la Russie a clairement indiqué qu'elle ne pouvait discuter avec des pays fournissant des matériels offensifs à l'Ukraine. La France s'est donc vue obligée de ne pas lister les différents pack d'aides militaires aux Ukrainiens, au contraire des aides d'autres pays, comme le montre cet article résumant les aides américaines au 10 mai 2022 . Cette politique est toujours d'actualité mais elle offre un avantage conséquent, résumé par le Chef d'état-major des armées (CEMA) : "Moins on en dit, plus on peut faire."

La France fournit donc bien du matériel aux Ukrainiens mais le fait de manière discrète. Elle d'ailleurs répond très favorablement aux diverses demandes ukrainiennes, comme le confirme l'Ambassadeur de France en Ukraine, Étienne de Poncins, dans l'interview ci-jointe.