Les AH-64E anglais déclarés aptes au combat

Apte au combat

En janvier 2022, deux ans après l'arrivée des deux premiers AH-64E sur le sol anglais, le Royal Army Air Corps (AAC) officialisait l'entrée en service de ses hélicoptères de combat AH-64E Apache. Petit à petit, le 3ème Régiment du AAC est monté en puissance avec de nombreux essais et exercices de plus en plus importants. Le test final s'est déroulé durant l'exercice Iron Titan (Titan de Fer), regroupant 8.000 militaires de la 3ème division. Cet exercice voit le déploiement de ces militaires sur près de 22 zones différentes, étalées dans les régions de l’Angleterre du Sud-Ouest, Midlands de l'Ouest et du Pays de Galles. Durant six semaines, les Apache du 3è Rg AAC ont alors effectué de nombreuses opérations, parfois éclairés par des Wildcat Mk. 1 de reconnaissance :

déploiement depuis la base de Wattisham vers plusieurs positions temporaires

missions d'attaques sur des ennemis simulés

ravitaillement depuis des zones de ravitaillement avancées

...

Le régiment (et ses nouveaux Apache) a ainsi prouvé qu'il était apte au combat et désormais déployables selon les besoins de l'Armée britannique :