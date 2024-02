Les 4 boulons manquants du 737 MAX 9 d'Alaska Airlines : Boeing fait le ménage

Boeing 737 MAX : le directeur du site de Renton est débarqué

Conséquence logique de l'enquête du NTSB sur les circonstances qui ont conduit à l'incident majeur intervenu à un Boeing 737 MAX 9 d'Alaska Airlines au début du mois de janvier 2024 : le directeur du programme Boeing 737 MAX et directeur du site de Renton où est assemblée la famille de moyen-courriers a été débarqué après "18 années de bons et loyaux services". Il est remplacé par Katie Ringgold qui est actuellement directrice des opérations de livraisons de la famille 737.

Elizabeth Lund est nommée directrice de la Qualité pour Boeing Avions commerciaux

Ce départ s'accompagne de la création d'une direction de la Qualité pour Boeing Avions Commerciaux et qui est confiée à Elizabeth Lund. Cette dernière est actuellement directrice des programmes Avions et à ce titre supervise la production des 737, 767, 777/777X et 787 après avoir été directrice de la chaîne des fournisseurs Avions commerciaux et avant cela directrice du programme 777/777X.