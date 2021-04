Leonardo s'invite sur le programme SCAF

606 millions d’euros d’investissement

Le groupe italien investira 606 millions d’euros pour entrer au capital de Hensoldt AG, soit environ 23 euros par action. Ce qui permettra à Leonardo de devenir l’un des principaux actionnaires de la société allemande. L’autre principal actionnaire de Hensoldt est la banque allemande « Kreditanstalt für Wiederaufbau » (KfW), qui détient le même pourcentage de parts que Leonardo : 25,1%. La transaction sera bouclée durant la deuxième moitié de 2021.

Passage à la vitesse supérieure

Le 23 avril dernier, Hensoldt AG a annoncé avoir remporté un contrat de 200 millions d’euros pour le programme « Quadriga » (production et livraison des radars AESA destinés à 38 Eurofighter/Typhoon de l’armée de l’air allemande). Installée à Taufkirchen en Bavière (Allemagne), Hensoldt est une entreprise de l’industrie allemande de défense dont les équipements vont des radars, pour surveiller l’espace aérien, en passant par l’optronique, les systèmes ISR/ISTAR ainsi que SIGINT, comme le secteur du naval et du cyber. La spécialisation de Hensoldt dans le domaine des capteurs, et son rôle grandissant de radariste sur avions d'armes paraît particulièrement intéresser Leonardo, également partie prenante du programme britannique Tempest.

Implantation sur le marché allemand de la défense à long terme.

Avec cet investissement, non seulement le groupe Leonardo entre au capital d’une entreprise avec qui il travaillait déjà précédemment sur le projet Eurofighter, mais il s’établit également « sur le long terme sur le marché allemand de la défense ». Non seulement via cet investissement, mais également par le biais du secteur bancaire allemand. Pour cet investissement, Leonardo a fait appel à Deutsche Bank pour le conseil financier. Et en devenant actionnaire à part égale avec KfW, les deux entreprises sont amenées à coopérer. KfW est bien implanté dans le soutien financier aux PME et à l’export en Allemagne.