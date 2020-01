Leonardo remporte le contrat hélicos de l'US Navy

Le ministère américain de la Défense a finalement l'hélicoptère AW119 de Leonardo pour remplacer les Bell TH-57 Sea Ranger qui assurent la formation de base des pilotes de l'US Navy. Les besoins portent sur un total de 130 hélicoptères et le contrat, d'un montant de 176,5 M$, porte sur une première tranche de 32 AW119 qui seront rebaptisés TH-73A. Leonardo était en concurrence avec Bell Helicopter et Airbus Helicopters qui proposaient respectivement le Bell 407GXi et le H135. L'enjeu du contrat était aussi industriel puisque les AW119 de Leonardo seront assemblés sur le site du constructeur italien à Philadelphie. De son côté, Airbus Helicopters mettait en avant la réussite de son programme UH-72 Lakota pour l'US Army dont les exemplaires sont assemblés sur son site de Colombus ainsi que les H125 destinés au marché civil nord-américain. L'appel d'offres prévoyait des premières livraisons démarrant en septembre 2020 avec un calendrier assez serré puisque 28 livraisons étaient programmées pour l'exercice fiscal 2021. Finalement, cela sera 32 hélicoptères. L'AW

Le remplacement des Airbus Helicopters Dauphin des US Coast Guard n'est pas le seul gros contrat stratégique à venir pour les constructeurs d'hélicoptères. Il en est un autre qui est en cours d'appel d'offres : l'US Navy a décidé de remplacer les Bell TH-57 qui assurent la formation de base de ses pilotes. Un contrat qui porte sur 130 appareils et pour lequel Airbus Helicopters et Leonardo sont en concurrence. Le premier pousse son H135 tandis que le second propose son AW119 Koala. La date de clôture de l'appel d'offres a été fixée au 2 avril prochain et la décision sera annoncée en octobre ou novembre 2019 avec premières livraisons démarrant en septembre 2020 avec un calendrier assez serré puisque 28 livraisons sont programmées pour l'exercice fiscal 2021, 36 sur les deux années suivantes et 30 autres sur la quatrième année. L'enjeu ne se résume donc pas aux qualités techniques et performances des Airbus Helicopters H135 et Leonardo AW119 Koala. Il est aussi industriel. Pour cela, Airbus Helicopters met en avant la réussite de son programme UH-72 Lakota pour l'US Army dont les exemplaires sont assemblés sur son site de Colombus aux Etats-Unis ainsi que les H125 destinés au marché civil nord-américain. Rendez-vous à la fin de cette année.