Leonardo présente son Labs dédié aux nouvelles technologies

Les nouvelles technologies et le monde du digital se démocratisent et font désormais partie de l'ensemble des systèmes de défense. Ils représentent d'ailleurs un véritable enjeu pour les grandes puissances, permettant de garantir la supériorité opérationnelle ou pouvant aboutir à un déclassement. Leonardo a décidé de se saisir du sujet et a mis au point le Leonardo Labs. Celui-ci permettra aux jeunes chercheurs de se concentrer sur des technologies de pointe, telles que le Big Data, la simulation, la programmation, l'intelligence artificielle, les systèmes autonomes, les technologies quantiques, la cryptographie, etc. L'objectif sous-jacent est ainsi de permettre à Leonardo de répondre aux exigences des opérationnels et plus largement de ses clients, tout en parvenant à anticiper leurs besoins.

Le Leonardo Labs sera constitué de différents laboratoires de recherche, dont le principal sera implanté à Gênes. Cette initiative est ainsi décrite comme étant au cœur de la feuille de route de Leonardo dans le champ de la recherche et de l'innovation.