Leonardo Helicopters : nouveaux contrats au Brésil

La grande exposition d’aviation d’affaires d’Amérique du Sud, LABACE 2019, a été l’occasion pour Leonardo de renforcer sa présence sur le marché brésilien des hélicoptères VIP. Le fabricant italien a reçu des commandes pour un total de cinq unités d’une valeur estimée à 30 millions d’euros. ICON, le distributeur officiel au Brésil de l’AW109 Trekker de Leonardo, a signé une commande ferme pour deux unités en configuration VIP. En parallèle, l’hélicoptériste fournira un troisième AW109 Trekker à un opérateur régional privé tandis qu'un deuxième exploitant souhaiterait sa version GrandNew. En ce qui concerne la dernière commande, le Brésil accueillera d’ici la fin de l’année son cinquième AW169 configuré VIP. Ce bi-moteur de taille intermédiaire rejoindra alors huit autres unités en service en Amérique, où elles sont employées pour leur rôle VIP ou pour des missions de sauvetage.

Avec ces commandes, le Brésil confirme son intérêt pour les hélicoptères Leonardo. En effet, plus de 170 hélicoptères volent au Brésil et plus de 220 en Amérique du Sud.

D'ailleurs, à ce jour, plus de deux cents AW169 ont été vendus à des clients du monde entier pour assurer les transports VIP ou d'entreprise, des missions des sauvetage ou médicales, les interventions des forces de l’ordre, le transport offshore, la lutte contre l'incendie, les services publics et des missions gouvernementales ou militaires. De son côté, le Trekker intervient pour le transport VIP ou d'entreprise, des missions des sauvetage ou médicales, les interventions des forces de l’ordre et les services publics. Plus de soixante unités du bimoteur léger ont déjà été vendues à des clients du monde entier.