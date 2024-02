Leonardo fait encore mieux qu'Airbus avec l'opérateur saoudien THC qui s'engage sur plus de 130 hélicoptères

Plus de 130 hélicoptères Leonardo pour le saoudien THC

Après Airbus Helicopters, c'est au tour de Leonardo de sceller avec l'opérateur saoudien THC ou The Helicopter Company, filiale du fonds souverain PIF, un accord-cadre portant cette fois sur plus de 130 hélicoptères. THC était déjà client de Leonardo avec des commandes sur une trentaine de Leonardo AW139. L'accord-cadre se concrétise par une nouvelle tranche de 20 AW139 supplémentaires qui avaient été annoncés en 2023 et qui sont désormais transformés en achats fermes. Ceux qui suivront seront à la fois des AW139, AW109, AW169 et AW189K.

Nuance entre "jusqu'à" pour Airbus et "plus de" pour Leonardo

L'accord-cadre entre THC et Airbus Helicopters porte sur "jusqu'à 120 hélicoptères de différents modèles". Celui signé avec Leonardo porte sur "plus de 130 hélicoptères". Avant ces accords-cadres, Airbus avait une légère avance avec 42 ventes pour trois modèles différents auprès de THC contre une trentaine dans un seul modèle pour Leonardo. Au final, les deux concurrents sont désormais pratiquement à égalité dans les achats à venir de THC. Avec néanmoins une nuance : le "plus de 130" peut signifier 10 hélicoptères de plus ou 40 de plus.

Même calendrier de livraisons

L'accord-cadre signé avec Leonardo présente un point commun avec celui noué avec Airbus Helicopters : le même calendrier de livraisons sur les cinq à sept prochaines années. Ce qui donne une idée du volume du parc d'hélicoptères de THC à l'horizon 2030.