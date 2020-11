Leonardo dévoile le Spartan de nouvelle génération

Une toute nouvelle avionique

L'évolution du C-27J Spartan se base principalement tout autour du tout nouveau système avionique conçu pour se conformer aux exigences de contrôle de la circulation aérienne de prochaine génération, y compris les liaisons de données FANS 1/A+, TCAS 7.1, ILS Cat.II et vidéo améliorée TAWS. Le cockpit de son côté bénéficie de nouveaux écrans d'affichage accompagnés d'un nouveau radar météorologique. L’effort s'est également porté sur l'amélioration des capacités de communication par satellite et radiocommunication. L'équipage bénéficiera par ailleurs d'un nouveau système d’intercommunication.

Des ailerettes en bout d'aile

Le bimoteur est équipé du mode 5 IFF/ADS-B Out et des modes tactiques de navigation verticale et de pilote automatique de recherche et sauvetage sont disponibles. En outre, d’anciennes boîtes d’interface avionique et des systèmes généraux ont été remplacées par de nouveaux équipements par Leonardo Electronics. Enfin, des ailerettes améliorent l'aérodynamique de l'appareil et sa consommation de carburant.

La nouvelle configuration de base est également offerte en qualité de rénovation pour les opérateurs actuels qui veulent mettre à niveau leurs capacités de flotte C-27J, qui sont actuellement au nombre de 14 pays. Cet avion de transport militaire peut ainsi emporter jusqu'à 5 tonnes de chargement en soute ou bien 34 passagers. Il peut également accueillir une vingtaine de civières en configuration Evasan (évacuation sanitaire).