L'Embraer E175-E2 effectue son premier vol

Le premier Embraer E175-E2 a décollé à 11 h 07, heure locale, de la piste adjacente au complexe Faria Lima d'Embraer et a volé pendant deux heures et 18 minutes. Le capitaine Mozart Louzada d'Embraer commandait l'avion avec le copilote Wander Almodovar Golfetto et les ingénieurs de vol Gilberto Meira Cardoso et Mario Ito. L'avion a décollé et s'est posé avec des commandes de vol électriques en mode normal. L'équipage a évalué les performances de l'avion, la qualité de vol et le comportement des systèmes.



Embraer utilisera trois avions pour la campagne de certification E175-E2. Les premier et deuxième prototypes seront utilisés pour les essais aérodynamiques, de performances et de systèmes. Le troisième prototype sera utilisé pour valider les tâches de maintenance et sera équipé d'une cabine conforme à la production en série.

L'E175-E2 dispose d'une rangée de sièges supplémentaires par rapport à la première génération E175 et peut être configuré avec 80 sièges dans deux classes, ou jusqu'à 90 dans une seule classe. L'avion économisera jusqu'à 16 % en carburant et 25 % en coûts d'entretien par siège par rapport à l'E175, selon l'avionneur brésilien.



Comme l'E190-E2 et l'E195-E2, l'E175-E2 aura les plus longs intervalles de maintenance dans la catégorie des monocouloirs avec 10 000 heures de vol pour les contrôles de base et aucune limite de calendrier pour les opérations E-Jet typiques. Cela signifie 15 jours supplémentaires d'utilisation des aéronefs sur une période de dix ans par rapport à la génération actuelle E-Jets.



L'E175-E2 est doté de nouveaux moteurs à très haut niveau de type Pratt et Whitney GTF PW1700G, d'une aile entièrement nouvelle, de commandes de vol électriques et de nouveaux train d'atterrissage. Par rapport à l'E175 de première génération, 75 % des systèmes de l'aéronef sont neufs.