L'Egypte s'offre un second radar trans-horizon

Un Second Radar Resonance-NE russe

Afin de faire face aux nouvelles menaces balistiques, mais aussi aux vecteurs furtifs et hypersoniques, le gouvernement égyptien a lancé la construction en 2018 d'un second radar trans-horizon russe, le Resonance-NE, à proximité de la ville de Suez dans le nord du pays. Selon les clichés satellites pris le 30 mars dernier par Airbus et publiées sur Google Earth, ce second radar serait achevé et vraisemblablement opérationnel.