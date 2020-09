L'Egypte s'offre un second radar de contre furtivité

De nouvelles photos satellites disponibles sur Google Earth démontrent la construction par les russes d'un second radar Resonance au nord de l'Egypte.

Un Second Radar Russe Resonance-NE Afin de faire face aux nouvelles menaces balistiques, mais aussi aux vecteurs furtifs et hypersoniques, le gouvernement égyptien a lancé la construction en 2018 d'un second radar Resonance-NE russe, à proximité de la ville de Suez, sur le point le plus haut du nord du pays. Selon les clichés satellites pris le 30 mars dernier par Airbus et publiés sur Google Earth, ce second radar serait achevé et vraisemblablement opérationnel. Le blogueur algérien Kad_Ghani a diffusé ces derniers jours une photo qui aurait été prise à proximité de ce site.

Le second radar Resonance à proximité de la base aérienne de Kibrit.

Le début du chantier en novembre 2018 et son achévement en mars 2020.

Le Choix des Algériens et des Iraniens Un premier radar identique avait lui été construit à 150 km plus au sud dans le gouvernorat de Suez. Un radar singulier, situé en plein désert et qui serait alimenté par un champ d'éoliennes et de panneaux solaires construits à proximité. Mais une zone d'ombre l'empêcher de surveiller l'accès sud du Canal de Suez. La configuration est strictement analogue au radar Resonance acquis par les algériens et déployé prés de la base de défense aérienne d'Oran. Un radar qui permet à Alger de couvrir toute la méditerranée occidentale et de détecter en théorie une activité aérienne jusqu'au nord de Lyon.

Deux radars distants de 150 km.

Le premier radar Resonance égyptien.