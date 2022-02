Leasing avions : l'Afreximbank veut aussi en être

Alléger le risque financier pour les compagnies aériennes africaines

La problématique du financement des flottes est un des handicaps auxquels est confronté le transport aérien africain. D'où la décision très prochaine de la Banque africaine d'import-export ou Afreximbank de se doter d'un outil, d'une plateforme ou d'une filiale spécialisée dans le leasing d'avions commerciaux. De nombreuses banques ou institutions financières dans le monde sont d'ores et déjà très actives sur ce secteur. Certaines sont d'ailleurs partie prenante d'une volonté étatique affirmée comme c'est le cas en Chine et maintenant en Inde. "Nous voulons retirer aux compagnies aériennes africaines qui le souhaiteront le risque financier qui consiste à acquérir ces avions", a expliqué Benedict Oramah, le président de l'Afreximbank, lors du Forum africain des affaires qui s'est tenu à Addis-Abeba et couvert par l'Agence Ecofin.

Bâtir un écosystème de transport

"Nous serons ainsi en mesure d'équiper des compagnies aériennes avec des avions sans qu'elles n'aient à prendre de dettes qui pèseraient sur elles", a-t-il ajouté. Cette démarche est la suite concrète des échanges réalisés lors d'une conférence organisée le 3 décembre 2021 par la Banque africaine de développement sur la thématique de la reprise du transport aérien en Afrique. Une conférence à laquelle avaient participé des banques d'investissements comme JP Morgan, Standard Chartered Bank et Bpifrance. Ce coup de pouce, via le leasing avions, s'inscrit dans la volonté de mettre en place un écosystème de transport soutenant la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Selon une étude réalisée par la Commission économique pour l'Afrique, "il faudrait 243 nouveaux avions au continent pour répondre aux besoins de logistique par voie aérienne, si la Zone est effectivement mise en œuvre".

Pas tout le monde d'accord

La démarche ne semble pas séduire tout le monde. "Pour Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone, qui prenait part aux échanges (du Forum/ndlr), il serait plus intéressant de risquer les investissements des Etats dans le secteur pour soutenir les compagnies nationales", rapporte l'Agence Ecofin qui poursuit : " un avis que n'a pas complètement partagé Allan Kilavuka, directeur général de Kenya Airways, un des transporteurs aériens le plus présent sur le continent. Selon lui, l'heure est venue de commencer des consolidations. Il a estimé qu'avec plus de 300 compagnies aériennes sur le continent, le secteur est trop fragmenté". Le débat sur le transport aérien comme moyen efficace de connexion des pays africains n'est pas nouveau, conclut l'Agence Ecofin.