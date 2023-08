Le X-59 de retour à l'usine

Des commandes de vol problématiques

Des problèmes intervenus au niveau des commandes de vol. C'est ainsi que la situation qui pourrait être résumée. Au cours d'un essai réalisé au sol avec les pleins faits, le QueSST ou démonstrateur de vol supersonique silencieux a été victime d'un couplage structurel intervenu dans la chaîne de commandes de vol, plus précisément au niveau de l'interaction entre les structures souples de l'avion, les forces aérodynamiques et les systèmes avancés de commande de vol. En juillet de cette année, l'équipe d'essais de l'appareil a déplacé le X-59 vers la piste d'atterrissage, dans le but de débuter les essais au sol précédant le premier vol. Parmi ceux-ci figuraient un certain nombre de tests visant directement les surfaces de contrôle de l'appareil pour déterminer l'ampleur des mouvements et des tests de vibration structurelle. Les ingénieurs ont utilisé des accéléromètres pour mesurer les vibrations, recueillant ainsi des données utiles pour vérifier et améliorer les modèles.

Des calculateurs à l'origine

A ces derniers ont succédé des essais de couplage structurel, au cours desquels l'équipe a identifié le problème des commandes de vol, dont l'origine serait dans les calculateurs de commandes de vol. Problème qui se complique de part le fait que le système de commandes de vol, qui est un CDVE, dispose de pièces et composants issus de plusieurs fournisseurs différents prélevés sur des stocks existants quand ils n'ont pas été sur l'étagère. Ainsi un certain nombre de lots de pièces proviennent de F-16, de F/A-18, de la même manière que le Grumman X-29 fut construit à l'époque. En soi, les CDVE du X-59 sont probablement uniques en leur genre.

Un premier vol quand même maintenu pour cette année

Propulsé par un turboréacteur GE Aviation F414-GE-100 d'une poussée de 98 kN, le X-59 a été conçu pour réduire le bruit généré par le bang sonique au passage du mur du son à l'équivalent d'un claquement de porte de voiture. Si le programme a déjà pris du retard, puisque la NASA prévoyait à l'origine de faire voler l'avion en 2021, en dépit de ce nouveau problème de commandes de vol, la NASA affirme qu'elle s'en tient au plan existant qui prévoit le tout premier vol du X-59 cette année.