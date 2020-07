Le VSR700 réalise son premier vol autonome libre

Premier vol autonome libre

Le prototype du système aérien sans pilote VSR700 d’Airbus Helicopters (UAS) a effectué son premier vol autonome libre. Le VSR700 a effectué un vol de dix minutes dans un centre d’essais de drones près d’Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Il s’agit d’une étape importante du programme après le premier vol de novembre 2019, lorsque le prototype était encore relié au sol par des câbles dans le but de se conformer aux exigences réglementaires. Pour permettre ce vol autonome, Airbus Helicopters a mis en place le géoblocage (geofencing), un périmètre virtuel, qui a permis et justifié une autorisation de vol des organismes de navigabilité aérienne pour un vol libre. Le programme d’essais en vol va maintenant évoluer afin d'ouvrir progressivement l’enveloppe de vol.

Deux démonstrateurs

« Le vol autonome réalisé par le VSR700 est une étape majeure menant aux essais en mer qui seront effectués fin 2021 dans le cadre des études destinées à dérisquer le futur drone de la Marine française », a déclaré Bruno Even, PDG d’Airbus Helicopters. « Grâce à Plan Aéro, le programme fera appel à deux démonstrateurs et à un véhicule piloté en option pour développer et mûrir les aspects techniques et opérationnels des opérations UAS dans un environnement naval. »

Dérivé du Cabri G2

Le VSR700, dérivé du Cabri G2 d’Hélicoptères Guimbal, est un système aérien sans pilote d'une masse maximale au décollage située entre 500 à 1000 kg. Il est capable de transporter plusieurs capteurs navals grandeur nature pendant de longues périodes et peut opérer à partir de navires existants, aux côtés d’un hélicoptère, avec une faible empreinte logistique. Le prototype VSR700 a évolué au cours des neuf derniers mois depuis son premier vol. Le programme a mis en œuvre la fonction de géoblocage. Des modifications ont également été apportées au véhicule aérien, ainsi que des évolutions et des mises à jour logicielles du pilote automatique, ainsi que des modifications structurelles et des renforts.