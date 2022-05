Le VoltAero Cassio 1 va réaliser des vols de démonstration en Hollande

Vols de démonstration aux Pays-Bas

L'avion électrique-hybride Cassio de VoltAero va effectuer des vols de démonstration sur certaines routes des Pays-Bas à partir du 13 juin afin de promouvoir une aviation régionale durable dans les régions néerlandaises. Utilisant le banc d'essai Cassio 1 de VoltAero, ce déploiement d'une semaine fera partie de l'initiative Power Up des Pays-Bas, qui est une collaboration visant à positionner le pays pour l'introduction de vols commerciaux de passagers à propulsion électrique d'ici cinq ans.

Initiative Power Up

Les vols doivent inclure des analyses des coûts opérationnels, des performances en matière de bruit, des exigences en matière d'infrastructure au sol et du soutien technique pour l'utilisation future des avions de la famille Cassio par les opérateurs d'aviation commerciale. L'expertise de VoltAero en matière d'avions électriques a conduit à sa sélection pour ces vols de démonstration, devenant ainsi la première compagnie à le faire dans le cadre de l'initiative Power Up. Power Up est une initiative des quatre principaux aéroports régionaux des Pays-Bas (l'aéroport d'Eindhoven, l'aéroport de Rotterdam La Haye, l'aéroport de Groningen Eelde et l'aéroport de Maastricht Aachen), avec le soutien du groupe Schiphol et d'autres partenaires, visant à faciliter et à stimuler l'introduction d'avions électriques. L'aéroport d'Eindhoven est le signataire de l'accord avec VoltAero pour les vols de démonstration des Pays-Bas. Situé dans le sud des Pays-Bas, cet aéroport sera la base d'opérations de Cassio 1 pendant ses vols.

Motorisation hybride

Les avions Cassio utiliseront les moteurs électriques de leur système de propulsion pour une alimentation entièrement électrique pendant le roulage, le décollage, le vol principal et l'atterrissage. L'élément hybride (avec un moteur à combustion interne) entre en jeu comme prolongateur d'autonomie, rechargeant les batteries pendant le vol. En outre, cet élément hybride sert de sauvegarde en cas de problème avec la propulsion électrique, garantissant ainsi une véritable fonctionnalité à sécurité intégrée.

Certification CS23

VoltAero a basé la conception globale du Cassio sur un fuselage aérodynamique optimisé, un canard avant, et une aile arrière avec deux flèches qui supportent une queue horizontale haute. Il sera certifié selon la spécification européenne EASA CS23 en tant qu'avion monomoteur de catégorie aviation générale, et est conçu dès le départ pour un faible coût de possession. Les avions Cassio seront construits dans un site de production dédié à l'aéroport de Rochefort, dans la région Nouvelle-Aquitaine en France. La pose de la première pierre est prévue en 2022.