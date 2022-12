Le viseur d’étoiles diurne de Sodern s’invite au Salon du Bourget 2023

Un dispositif inédit

Nous avons présenté à plusieurs reprises le projet de système de navigation baptisé Vision (Vers l’intégration de senseurs inertiels et optiques pour la navigation), développé depuis 2016 par Safran Electronics & Defense (responsable du projet et de la fonction navigation) et Sodern (responsable de la fonction de visée stellaire), à la demande de la Direction Générale de l’Armement (DGA) et de l’Agence de l’innovation de défense (AID).

Monté sur avion et couplé à une centrale inertielle à gyroscope résonnant hémisphérique (HRG), le dispositif est capable de viser les étoiles en plein jour, malgré l’illumination du Soleil et au travers de l’atmosphère dissimulant le ciel étoilé, en se passant des signaux émis par les différents satellites de navigation existants (qui peuvent être brouillés).

Sept ans de développement et d’essais

Des premiers essais au sol ont été réalisés en 2019, en particulier depuis l’observatoire du Pic du Midi de Bigorre, dans les Pyrénées.

Puis, à partir de la fin 2020, Vision a fait l’objet d’essais en vol, à bord d’un ATR 42-320 réaménagé de la DGA, l’un des trois bancs d’essais volants de l’unité de recherche aéroportée Safire (Service des avions français instrumentés pour la recherche en environnement), infrastructure commune à l’Insu-CNRS, à Météo France et au Cnes.

Ces essais, menés depuis l’aéroport de Toulouse-Blagnac, ont permis de valider le concept, et un nouveau démonstrateur plus performant sera évalué l’an prochain.

La France se retrouve ainsi pionnière sur cette technologie d’avant-garde (confidentielle), et Sodern y voit un fort potentiel de croissance.

De la défense au marché civil

« L’enjeu, nous expliquait il y a deux ans Franck Poirrier, président de Sodern, c’est d’équiper d’ici la deuxième moitié de la décennie des aéronefs et des véhicules de l’armée française, avec un système autonome et fiable, totalement indépendant des systèmes de positionnement par satellite. C’est la garantie d’être parfaitement résilient au brouillage et aux leurres, en particulier sur les théâtres d’opérations militaires. L’étape suivante, ce sera l’utilisation de ce système dans les transports mobiles terrestres civils et les systèmes autonomes. C’est l’un de nos nouveaux chevaux de bataille, et l’annonce d’une nouvelle révolution. »

De nouveaux marchés identifiés

Fabien Robert, directeur commercial et marketing chez Sodern, confirme plus que jamais l’ambition de l'équipementier, chez qui la visée diurne est devenu un programme stratégique, qui mobilise 50 ingénieurs à temps plein (sur les 350 que compte la PME basée à Limeil-Brévannes, dans le Val de Marne), ainsi qu’un important auto-investissement.

« Nous visons aujourd’hui la production en série de notre produit en 2025, d’abord pour les Armées, puis pour différentes activités duales et civiles », nous annonce-t-il.

Sodern a en effet identifié un certain nombre de marchés futurs, qui se diversifieront à mesure que cette technologie va gagner en miniaturisation.

« En lien avec les problématiques actuelles, notre système de navigation astrale (qui rappelle la navigation au sextant) va offrir la garantie aux bateaux de ne plus subir de brouillage des signaux de positionnement, dans des régions comme la Méditerranée ou le Sud-Est asiatique. Cette technologie pourra également servir à l’artillerie et la rendre plus précise. Et, à terme, on peut imaginer que le système équipe aussi les fantassins, en s’intégrant dans leur Manpack, ce qui permettra aux troupes de parfaitement connaître leur position en temps réel… »

De nombreux contacts ont déjà été pris à l’export, même pour des applications civiles.

Et Fabien Robert de se réjouir : « Comme c’est déjà le cas avec nos viseurs d’étoiles, on constate que des technologies au départ développées pour la défense peuvent trouver des débouchés dans le domaine civil. »

Rendez-vous au Bourget

Dans cette perspective, l’équipementier prépare une démonstration technologique d’un viseur d’étoiles diurne lors du prochain Salon international de l’aéronautique et de l’espace, dont les journées professionnelles se tiendront au Bourget du 16 au 22 juin 2023.

« Ce sera l’occasion de montrer la précision du dispositif, d’en faire la promotion, et de partir à la conquête d’un marché sur lequel Sodern s’inscrit en précurseur, et ne soufre pour l’heure d’aucune concurrence », conclut Fabien Robert.