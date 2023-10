Le turbopropulseur PW127XT-L certifié par Transports Canada

Le PW127XT-L certifié par Transports Canada...

Pratt & Whitney Canada a annoncé le 11 octobre 2023 que l'organisme régulateur Transports Canada a donné la certification de type du turbopropulseur régional PW127XT-L au motoriste. Il s'agit d'un autre jalon important pour l'entreprise, puisqu'il s'agit de sa 200e certification de type depuis le lancement du moteur PT6 original, aujourd'hui omniprésent, depuis 1963. Le PW127XT-L équipera le turbopropulseur régional ATR 42-600S capable d'effectuer des décollages et des atterrissages courts (ADAC, avion à décollage et atterrissage courts), grâce à une poussée plus élevée permettant à l'appareil de décoller à partir de pistes d'atterrissage aussi courtes que 800 mètres.

...Pour l'ATR 42-600S ou l'ATR "ADAC" (STOL)

"Cette certification est une étape importante pour le programme ATR 42-600S, car les modifications apportées aux moteurs font partie des changements techniques majeurs que nous apportons à l'avion - en plus du gouvernail et de l'avionique - et qui ont une influence considérable sur les performances au décollage", a déclaré Daniel Cuchet, vice-président senior de l'ingénierie chez ATR. "Cette grande réussite vient récompenser de nombreux mois de travail acharné et de collaboration constante entre les équipes d'ATR et de Pratt & Whitney Canada", a t-il ajouté.

20 % de réduction des coûts de maintenance

La série de moteurs PW127XT est la nouvelle norme dans l'aviation régionale à turbopropulseurs, offrant 40 % plus de temps sur l'aile, 20 % de réduction des coûts de maintenance et une amélioration de 3 % de l'efficacité énergétique. Le PW127XT-L s'ajoute aux moteurs PW127XT-M déjà certifiés qui équipent la dernière génération d'avions d'ATR. Un autre dérivé du moteur, le PW127XT-S, a été choisi par Deutsche Aircraft pour équiper le turbopropulseur régional D328eco, dont l'entrée en service est prévue pour 2026.