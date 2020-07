Le Trésor américain finalise des prêts avec 5 compagnies aériennes

Les tractations entre le Trésor américain et les principales compagnies aériennes américaines se poursuivent pour les maintenir à flot, après le coup très dur subi après l'arrêt quasi total du transport aérien mondial. Le Trésor a donc annoncé avoir finalisé des accords de prêts avec les compagnies American Airlines, Frontier Airlines, Spirit Airilnes, Hawaiian Airlines et Sky West Airlines. Le montant global des prêts n'a pas été annoncé, mais American Airlines a confirmé une lettre d'intention pour un prêt de 4,75 milliards de dollars. Du côté des contreparties, les emprunteurs doivent s'engager à maintenir un certain niveau d'emplois et des plafonds sur les rémunérations des employés, le versement des dividendes et le rachat d'actions. Le Trésor a prévu au global pour ces prêts un total de 25 milliards de dollars, prévu dans le cadre d'un gigantesque plan de relance de 2 200 milliards adopté en mars pour soutenir l'économie.

Ces prêts s'ajoutent à une autre enveloppe de 25 milliards de dollars qui avaient été versés au secteur du transport aérien américain depuis le début de la crise du Covid-19, en échange des promesses des compagnies aériennes de ne pas supprimer d'emplois avant le 30 septembre. American Airlines a d'ores et déjà annoncé qu'elle aurait 20 000 postes de trop pour fonctionner à l'automne. Mais la compagnie aérienne précise qu'elle travaille à privilégier les départs volontaires et anticipés.