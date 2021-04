Le transport aérien mondial devrait encore perdre 47,7 Md$ en 2021

L'IATA (Association internationale de transport aérien) a annoncé que, selon ses estimations, le transport aérien mondial devrait perdre en 2021 un total de 47,7 milliards de dollars. C'est heureusement beaucoup moins que les pertes mondiales estimées de 126,4 milliards de dollars en 2020. "Cette crise est plus longue et plus profonde que quiconque ne l'aurait cru. Les pertes seront réduites par rapport à 2020, mais la souffrance de la crise augmente. Il y a de l'optimisme pour les marchés domestiques où la résilience de l'aviation apparaît sur les marchés qui n'ont pas de restrictions internes aux voyages. Néanmoins, les restrictions gouvernementales continuent de miner la demand