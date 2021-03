Comme une lame de fond, le défi du changement climatique bouleverse aujourd’hui nos sociétés. Beaucoup s’expriment pour alerter l’opinion, d’autres pour proposer leurs solutions face à une opinion publique de plus en plus sensible au problème.

Dans ce contexte, le transport aérien est fortement interpellé sur sa capacité à réduire drastiquement son empreinte carbone d’ici à 2050, alors que les perspectives de son développement apparaissent encore très importantes. Comme dans toute révolution des usages, l’exigence qui pèse sur le transport aérien lui fournit une réelle opportunité de se réinventer, lui qui, depuis des décennies, a su s’adapter et a contribué à rapprocher les peuples, leurs cultures et leurs économies. L’Académie de l’air et de l’espace a décidé d’aborder ce sujet majeur lors du webinaire international « Le transport aérien en crise et défi climatique : vers de nouveaux paradigmes » qui aura lieu les 11 & 12 mars 2021, avec indépendance, sans a priori ni tabou, afin d’éclairer les stratégies des différents acteurs. Pendant deux jours, elle réunira climatologues, experts des divers secteurs industriels concernés (énergie, aéronautique, transport,…), mais aussi sociologues et économistes de divers pays. Au-delà des professionnels et des politiques, ce webinaire s’adresse à un large public et notamment à la jeune génération, dont des représentants très engagés seront parties prenantes aux débats. Profitez d’un moment privilégié pour échanger et partager votre expérience en participant à cet événement numérique international. Programme et inscription : academieairespace.com/colloque/