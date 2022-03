Le trafic des aéroports français encore en baisse de 57,7% en 2021, par rapport au niveau pré-crise

En 2021, le trafic total des aéroports français a bien repris par rapport au plus fort de l'impact de la crise sanitaire connu en 2020, mais reste encore loin du niveau de 2019, avant le début de la pandémie du Covid-19. Près de 90,7 millions de passagers ont transité par un aéroport français en 2021, soit une baisse de 57,7% par rapport au trafic de 2019 (plus de 214 millions de passagers), mais en augmentation de 29,5% par rapport à 2020 (70 millions de passagers).

"L'année 2021 peut se découper en deux phases", précise l'UAF. "Sur les six premiers de l'année, le trafic aérien a eu du mal à redémarrer du fait de l'importance de l'épidémie de la Covid-19 et est resté sur la même dynamique que la fin de l'année 2020 : -76,8% pour le quatrième trimestre 2020, -78,9% pour le premier trimestre 2021 et -76,7% pour le deuxième trimestre 2021. En revanche, sur la seconde moitié de l'année, avec la levée de certaines restrictions, l'arrivée des vaccins, et la mise en place du passe sanitaire, le trafic a redécollé : -43,2% pour le troisième trimestre et -35,4% pour le quatrième trimestre 2021".

Le domestique et particulièrement la Corse, tire son épingle du jeu

Les plateformes parisiennes représentent encore la moitié du trafic des aéroports métropolitains (49,9% du trafic contre 53,6% en 2019), mais l'année 2021 a été moins bonne pour elles que pour les autres aéroports métropolitains. En effet, avec un peu moins de 42 millions de passagers accueillis en 2021, les plateformes parisiennes ont retrouvé 38,8% de leur niveau de trafic de 2019, alors que les autres aéroports de métropole sont revenus à 45,1% de leur niveau de trafic de 2019. Le trafic a augmenté de 37,4% entre 2020 et 2021 pour les autres aéroports métropolitains contre une augmentation de 26,8% pour les aéroports parisiens. Cette année encore, ce sont les aéroports régionaux (trafic compris entre 1 million et 5 millions de passagers en 2019) qui affichent la plus faible baisse avec 40,6% de passagers en moins, notamment grâce à l'importance du trafic domestique pour ces aéroports-là. Les aéroports régionaux représentent un peu moins de 11% du trafic total métropolitain. Cette dynamique est principalement portée par les bons chiffres des aéroports corses Ajaccio-Napoléon Bonaparte et Bastia-Poretta (-12,8% et -23% par rapport à 2019). La Corse est la région dont le trafic a le moins diminué par rapport à 2019 : -13,2%. Les aéroports de proximité (trafic compris entre 100 000 et 1 million de passagers annuels en 2019) ont vu leur trafic diminuer de 56,3% par rapport à 2019, mais c'est une catégorie d'aéroports où il y a le plus de disparités entre les aéroports. En effet, d'un côté, l'aéroport de Figari a déjà retrouvé son niveau de trafic de 2019 (+5,5%), tandis que l'autre côté, les aéroports alpins de Grenoble-Alpes-Isère et de Chambéry-Savoie ont vu leur trafic diminuer d'environ 96% par rapport à 2019, alors qu'ils avaient plutôt eu des bons résultats en 2020 car une grande partie de la saison hivernale des stations de ski avait pu se dérouler sans être impactée par la crise de la Covid-19. Les grands aéroports régionaux (plus de 5 millions de passagers en 2019), qui représentent plus d'un tiers du trafic métropolitain, ont vu leur trafic diminuer de 57,8% par rapport à 2019. Ils ont accueilli en 2021 un moins de 30 millions de passagers contre plus de 70 millions en 2019.

70% du niveau de 2019 attendu en 2022

Pour l'année 2022, l'UAF prévoit que le trafic de aéroports français atteigne 70% du niveau de celui de 2019. "L'impact du conflit en Ukraine est encore difficile à évaluer", explique Thomas Juin, président de l'UAF. "Mais il va forcément avoir des effets importants sur l'activité. Le rallongement des temps de parcours liés à la fermeture des espaces aériens russe et ukrainien et le renchérissement des prix du carburant vont avoir de fortes conséquences pour le transport aérien et peser sur les comptes des compagnies aériennes. La rentabilité de certaines liaisons va être mise à mal", précise-t-il.