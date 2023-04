Le trafic de mars de PLAY triple en un an

La petite compagnie low cost islandaise, PLAY, qui propose des vols entre l'Europe et l'Amérique du Nord avec des correspondances à Reykjavik et qui a débuté ses vols en 2021, continue à poursuivre sa montée en puissance.

PLAY a ainsi transporté 86 661 passagers en mars 2023, avec un taux de remplissage de 80,6%, soit un quasi-triplement par rapport au trafic du même mois de l'année 2022. En mars dernier, PLAY avait en effet transporté 23 700 passagers avec un taux de remplissage de 67%. En mars 2023, 26% des passagers de la compagnie ont voyagé depuis l'Islande, tandis que 39% ont voyagé à destination de l'Islande et 35% étaient des passagers en correspondance. La compagnie low cost islandaise précise qu'elle enregistre une croissance continue de ses rendements moyens et de ses recettes annexes.

Au premier trimestre 2023, PLAY a transporté 212 408 passagers avec un taux de remplissage de 78,4% et un taux de ponctualité de 85,5%. En 2023, PLAY développe toujours plus son réseau et dessert 37 destinations, dont 13 nouvelles. Selon PLAY, la demande est particulièrement forte en direction de Porto, Lisbonne, Athènes et Bologne. La compagnie low cost islandaise dessert l'Islande (Keflavik/Reykjavik) au départ de Paris CDG en vol quotidien, avec des correspondances vers Baltimore, Boston, New York, Washington D.C et Toronto (à compter du 22 juin 2023).