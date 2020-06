Le trafic de l'aéroport de Lille reprend progressivement

Peu à peu les aéroports français, la quasi-disparition du Covid-19 sonne l'heure du redécollage du trafic. Le jeudi 4 juin, la direction de l'aéroport a annoncé que le trafic commercial redémarrerait le 15 juin au départ de Lille-Lesquin. A cette date, Air France reprogrammera un vol vers Lyon à raison de trois fréquences par semaine. A cette même date, Easyjet relancera trois fréquences vers Nice puis augmentera progressivement jusqu'à revenir à une exploitation bi-quotidienne. Easyjet relancera aussi ses vols vers Genève et Toulouse à partir du 29 juin, Bordeaux à partir du 6 juillet, et Nantes à partir du 3 août. Volotea, pour sa part, reprendra ses vols directs vers la Corse à compter du 18 juin (Ajaccio, Bastia, Figari) et sa desserte Lille-Montpellier à partir du 3 juillet. Elle devrait relancer les lignes vers Perpignan et Biarritz à partir de la même date. Ryanair, enfin, reprendra sa desserte Lille-Marseille, exploitée deux fois par semaine à compter du 23 juin. Plusieurs autres compagnies (TUIfly, ASL France, Nouvelair, Air Algérie) et tour-opérateurs ont aussi fait par de leur intention de rouvrir des liaisons internationales vers l'Espagne, la Grèce, le Portugal, vraisemblablement vers la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet.

Comme pour d'autres plateformes, la direction a annoncé que l'aéroport de Lille-Lesquin appliquait l'ensemble des mesures sanitaires liées au Covid-19 : port du masque obligatoire dans l'aérogare et à bord de l'avion, marquage au sol pour respecter la distanciation sociale... Et incite les passagers à procéder à leur enregistrement en ligne avant l'arrivée à l'aéroport.