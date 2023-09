Le trafic de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur au niveau de celui de 2019 en juillet et août

Bilan estival déjà très satisfaisant pour l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Sur les mois de juillet et août, 3,3 millions de passagers ont transité par les terminaux 1 et 2 de l'aéroport Nice Côte d'Azur. Ce trafic équivaut à celui des mêmes mois de 2019, mais a pourtant nécessité 675 mouvements d'avions de moins en raison notamment d'un meilleur coefficient de remplissage.

30% de passagers en plus entre 2012 et 2019

"Des flottes composées pour l'essentiel d'avions de dernière génération, comme accueillies sur nos terminaux, et mieux remplies, avec même encore des marges de progression, sont des leviers importants pour réduire l'impact environnemental d'un mode de transport indispensable au désenclavement de notre territoire", explique Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d'Azur. "2023 retrouve et continue donc dans sa dynamique d'avant crise COVID qui nous avait permis d'accueillir 30% de passagers en plus entre 2012 et 2019 sans mouvement d'avion supplémentaire. Cette trajectoire vertueuse est amplifiée par le fait que les avions d'aujourd'hui sont déjà moins émissifs que ceux d'il y a dix ans".

Le Royaume-Uni, toujours le premier marché international

Si Nice Côte d'Azur est historiquement un aéroport international, cet été a renforcé cette tendance, notamment grâce à un nombre record (11) de lignes long-courrier, dont 6 vers l'Amérique du Nord. Le trafic de et vers les Etats-Unis est d'ailleurs celui qui a marqué la plus forte progression par rapport à 2019. Le Royaume-Uni conserve sa place de premier marché international (15% du trafic estival) et dépasse légèrement son niveau de 2019 sur ces deux mois. Les autres marchés étrangers les plus dynamiques sont l'Italie, la Grèce et la Tunisie.

Le marché domestique demeure soutenu et représente à lui seul 26% de l'activité de l'aéroport. Il marque cependant une légère baisse par rapport à 2019 en raison d'une moindre offre sur l'axe Nice-Orly. Toutefois, les lignes transversales, portées par une offre plus étoffée, continuent de progresser, représentant désormais 40% des liaisons domestiques, avec notamment la vigueur des lignes de et vers Bordeaux, Nantes, Caen ou Biarritz, routes difficilement réalisables par d'autres moyens de transport.