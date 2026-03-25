Le trafic aéroportuaire français n'a toujours pas retrouvé son niveau de 2019
Le trafic aéroportuaire français n'a toujours pas retrouvé son niveau de 2019
Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste

publié le 25 mars 2026 à 16:12

878 mots

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Le trafic aéroportuaire français n'a toujours pas retrouvé son niveau de 2019

Les aéroports français membres de l'Union des aéroports français (UAF) ont accueilli un total de près de 210,5 millions de passagers commerciaux en 2025, en hausse de 2,3 % par rapport à 2024, mais toujours en retrait de 1,8 % par rapport à la période d'avant-crise.

Six ans après le début du confinement lié à la pandémie mondiale de COVID-19, le trafic aéroportuaire français n'a toujours pas retrouvé sa dynamique d'avant-crise. Les plateformes françaises ont accueilli en 2025 un total de 210 486 219 passagers, soit une croissance de 2,3 % par rapport à 2024, mais

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Jean-Baptiste HEGUY
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25/03/2026 16:12
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Aéroports

Le trafic aéroportuaire français n'a toujours pas retrouvé son niveau de 2019

Les aéroports français membres de l'Union des aéroports français (UAF) ont accueilli un total de près de 210,5 millions de passagers commerciaux en 2025, en hausse de 2,3 % par rapport à 2024, mais toujours en retrait de 1,8 % par rapport à la période d'avant-crise.

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Le trafic aéroportuaire français n'a toujours pas retrouvé son niveau de 2019

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