Le télescope spatial James Webb sublime les Piliers de la création

27 ans après Hubble

Les célèbres « Piliers de la création », avaient été immortalisés en 1995 par le télescope spatial Hubble de la Nasa, et avaient grandement contribué à sa notoriété.

A son tour, depuis le point de Lagrange L2, le télescope James Webb (qui a réalisé l’été dernier son premier « champ profond ») a pointé sa caméra NIRCam (Near-Infrared Camera) en direction de ces colonnes de poussières interstellaires, situées dans la nébuleuse de l'Aigle, au cœur de l'amas ouvert M16, à environ 7 000 années-lumière de la Terre.

Un résultat spectaculaire

L’image, traitée par les astronomes du STScI (Space Telescope Science Institute), a été dévoilée le 19 octobre par la Nasa.

Le résultat est encore plus sublime, profond et détaillé.

« Mon Dieu : C’est plein d’étoiles ! », s’écriait l’astronaute Dave Bowman dans le film 2001, l’odyssée de l’espace.

L'image est disponible pour des téléchargements en haute résolution (163 MB).

Une aubaine pour les astronomes

Au-delà de la réussite esthétique, le piqué largement supérieur de la nouvelle image (qui laisse notamment apparaître davantage de jeunes étoiles), va être très utile aux astronomes.

Ils pourront en effet, selon la Nasa, « revoir leurs modèles de formation d'étoiles, en identifiant un nombre beaucoup plus précis d'étoiles nouvellement formées, ainsi que les quantités de gaz et de poussière dans la région. Au fil du temps, ils commenceront à mieux comprendre comment les étoiles se forment et éclatent de ces nuages de poussière sur des millions d'années ».

Bientôt 200 images Espace de la semaine

Nous voici bientôt à la 200e sélection de cette rubrique depuis le 17 octobre 2017, où était à l’époque présentée la photo de famille des 95 héros et héroïnes de l’espace rassemblés à la Cité de l’Espace de Toulouse, à l’occasion du 30e Congrès annuel des explorateurs de l’espace…

Et si vous nous indiquiez votre image préférée ?

Un mini-questionnaire est à votre disposition sur https://forms.gle/QYn63tg8ZBRMM55t9

Rendez-vous le vendredi 11 novembre pour connaître le choix de nos lecteurs…