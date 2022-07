Le premier cadeau du télescope spatial James Webb

L’art de la communication

Rarement un événement scientifique aura profité d’une telle campagne de communication, entre « teasing » publicitaire incessant depuis plusieurs semaines de la part de la Nasa et de ses partenaires internationaux, illumination en or de l’Empire State Building à New York, et organisation inopinée d’une « avant-première » le 11 juillet avec le président américain Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris, en direct de la Maison Blanche à Washington.

12,5 heures de pose

L’image présentée, la première d’une série de cinq soigneusement sélectionnées pour être diffusées le lendemain, montre l’amas de galaxies Smacs 0723, situé à une distance de 4,6 milliards d'années-lumière de la Terre, dans la constellation australe du Poisson volant.

Smacs 0723 a été observé dans l’infrarouge par le télescope spatial James Webb de la Nasa, lancé le 25 décembre dernier et mis à poste depuis le 24 janvier dernier sur le point de Lagrange L2 du système Terre-Soleil (situé à 1,49 million de kilomètres de notre planète, dans la direction diamétralement opposée à notre étoile).

Plusieurs clichés ont été réalisés par la caméra proche infrarouge NIRCam du télescope (construite par l'Université d'Arizona, les sociétés Lockheed Martin et Teledyne Technologies, en coopération avec la Nasa), à différentes longueurs d'onde (entre 0,6 et 5 microns) et sur une période d'observation de 12,5 heures.

Ils ont permis d’obtenir ce « premier champ profond du James Webb », qui constitue un véritable jalon historique dans l’histoire de l’astronomie.

L’Univers comme on ne l’a jamais vu

« C'est une nouvelle fenêtre sur l'histoire de notre Univers », a annoncé Joe Biden avant de dévoiler l'image, considérée par la Nasa comme « l'image infrarouge la plus profonde et la plus nette du cosmos lointain » et « la vue la plus détaillée des débuts de l'Univers » jamais réalisée à ce jour.

Le cliché regorge en effet de détails, faisant apparaître des milliers de galaxies, certaines âgées de plus de 13 milliards d’années (et dont la lumière se retrouve dilatée par effet de lentille gravitationnelle), ainsi que des objets faiblement lumineux jamais observés dans cette gamme de longueurs d’onde.

« La première image du télescope spatial Webb représente un moment historique pour la science et la technologie, pour l’astronomie et l’exploration spatiale, ainsi que pour l’Amérique et toute l’humanité », a ajouté le président américain sur Twitter.

Une « mise en bouche »

« C’est une nouvelle porte qui s’ouvre sur l’Univers lointain, tout spécialement sur les exoplanètes, a commenté le 12 juillet à la Radio Télévision Suisse l’astrophysicien et astronaute suisse Claude Nicollier. On se réjouit beaucoup, les résultats sont fantastiques, et je sais que ce sera une énorme surprise positive pour les astronomes et pour le grand public. »

Egalement interrogé par la RTS, l’astrophysicien suisse Didier Queloz, prix Nobel de physique 2019 a déclaré : « C'est le cadeau de Noël qui vient avant Noël […]. On attend dix ans de découvertes absolument spectaculaires. Les images que nous avons vu là, c’est vraiment ce qu’on appellerait juste une mise en bouche. Le corps des résultats va venir ces prochaines années, avec les programmes innombrables qui vont être menés avec ce télescope […]. En tout cas, on a un outil merveilleux, qui va nourrir une nouvelle génération d’astrophysiciens, et ils vont l’utiliser à bon escient pour essayer d’explorer les confins de l’Univers... »