Le système Space Inspire de Thales Alenia Space s'expose à la Défense

Dévoilé en septembre dernier lors de congrès World Satellite Business Week organisé par le cabinet Euroconsult, le système Space Inspire est un nouveau concept de satellite de télécommunications géostationnaire, développé par Thales Alenia Space avec, pour certains points spécifiques, le soutien du Cnes et de l’Agence spatiale européenne (dans le cadre de son programme Artes CNG).

Optimisation.

Space Inspire s’annonce comme un satellite de forte puissance (jusqu’à 16 kW) et de forte capacité (entre 100 Gb et 1 Tb de données), entièrement reconfigurable en temps réel (de l'ordre de la minute) grâce à une charge utile totalement « processée » à bord.

Ce satellite digital permet à la fois une optimisation de la couverture, de la bande passante et de la puissance, en fonction des besoins des utilisateurs et dans toutes les bandes dédiées aux télécommunications.

Et il repositionne Thales Alenia Space comme fournisseur de nouvelles solutions pour les opérateurs de télécommunications, aux côtés de Boeing (qui prépare la plateforme 702X pour la constellation O3b mPower de SES) et de Airbus (qui propose la plateforme OneSat). « Space Inspire offre la flexibilité la plus complète », nous précise-t-on néanmoins.

Nombreuses innovations.

Outre son processeur numérique « transparent » (c'est-à-dire qui ne démodule pas à bord), Space Inspire comporte de nombreuses innovations, à commencer par une antenne multibras Mobile Feed Gateway Antenna, qui peut adresser jusqu'à 6 stations au sol.

Son assemblage fait par ailleurs appel à de nombreux éléments conçus en impression 3D.

Un système complet.

Au-delà de la plateforme orbitale, c'est tout un système qui offert aux opérateurs, qui comprend la fourniture du segment sol (composé d'antennes de réception de 6 à 13 m de diamètre) et une suite d'outils logiciels qui permet de configurer la couverture, la bande et la puissance selon les besoins.

Par ailleurs, l'entraînement et la préparation à la maintenance des équipements sol peuvent s'effectuer grâce à des outils de réalité virtuelle.

Enthousiasme.

« Tous les opérateurs de télécommunications par satellite se montrent très intéressés par notre produit », nous affirme-t-on sur le stand de démonstration de Space Inspire lors des InnovDays 2019 de Thales, organisées du 27 au 29 novembre sous la grande Arche de la Défense.

L'enthousiasme fait plaisir à voir, alors que la crise des satcoms dure depuis plus de trois ans. Le système Space Inspire pourrait être déployé à partir 2022.