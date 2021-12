Le système de propulsion hybride électrique de Rolls-Royce franchit le mégawatt

Plus d'un mégawatt de puissance...

Le système de propulsion et de puissance hybride-électrique de Rolls-Royce a fourni plus d'un mégawatt de puissance quelques semaines seulement après avoir été testé pour la première fois. Le PGS1 a ainsi franchi cette étape au banc d'essai 108 récemment rénové à Bristol, au Royaume-Uni. Les essais se poursuivent dans le but d'atteindre une puissance de 2,5 mégawatts. Le PGS1 est un démonstrateur destiné à prouver la technologie nécessaire aux futurs avions régionaux hybrides électriques. En outre, le générateur pourrait être utilisé dans un système "plus électrique" pour des avions plus grands ou dans de futures applications au sol. PGS1 constitue un élément important de la stratégie de durabilité de Rolls-Royce, qui comprend le développement de systèmes d'alimentation électrique et de propulsion innovants.

... Pour les avions régionaux hybrides électriques

" Nous avons fait un début d'essai formidable - atteindre un mégawatt est une grande réussite. Maintenant, nous voulons aller plus loin et voir ce que nous pouvons réaliser en fin de compte. Notre générateur a la taille d'un fût de bière, mais il a déjà produit suffisamment d'électricité pour alimenter en continu environ 1 000 foyers. Lorsque de futures opportunités d'avions hybrides-électriques émergeront dans la catégorie des mégawatts et plus, nous voulons être aussi prêts que possible à offrir une solution toute prête ", a déclaré Adam Newman, ingénieur en chef de projet, Aviation Future, chez Rolls-Royce.

Sur le banc d'essais 108

Le banc d'essais 108 et le PGS1 ont bénéficié du soutien du projet MegaFlight de l'Institut britannique de technologie aérospatiale, tandis que la conception du générateur électrique, du moteur et de l'électronique de puissance, la fabrication et les essais, qui ont eu lieu à Trondheim, en Norvège, ont été soutenus par le programme Clean Sky 2 de l'UE.