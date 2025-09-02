Le système de pile à combustible ZeroAvia destiné à la certification reproduit avec succès le profil de vol complet au sol

Fin de campagne d'essais au sol du système LTPEM

ZeroAvia a annoncé aujourd'hui avoir achevé les essais au sol complets de son système de production d'énergie à pile à combustible à membrane échangeuse de protons à basse température (LTPEM) destiné à la certification du groupe motopropulseur hydrogène-électrique ZA600.

250 nautiques simulés

Les essais ont simulé un vol de 250 miles nautiques (soit 463 km) à bord d'un avion Cessna Caravan 208b, soit l'équivalent d'un vol entre Londres Heathrow et l'aéroport de Dublin. Au cours de cet essai de 2 heures et 38 minutes, le système de pile à combustible a démontré une puissance de sortie stable et de bonnes performances des équipements auxiliaires, chaque module d'une capacité de 200 kW produisant 170 kW de puissance au décollage, 132 kW pendant une montée de 23 minutes et 83 kW pendant un vol de croisière de 90 minutes. Dans le cadre du groupe motopropulseur hydrogène-électrique ZA600 pour les avions de 20 places maximum, quatre modules de 200 kW du système de production d'énergie (PGS) à double pile fourniront l'énergie électrique au système de propulsion électrique de 600 kW de ZeroAvia, qui a récemment fait l'objet de documents de réflexion G-1 et P-1 de la FAA.

Quatre onduleurs d'une puissance nominale de 200 kW

Chaque module est capable d'alimenter en courant continu quatre onduleurs ZeroAvia d'une puissance nominale de 200 kW, qui à leur tour fournissent du courant alternatif à l'un des quatre segments du moteur de 600 kW conçu par la société. Le système séparé permet au moteur de fonctionner à pleine puissance en cas de défaillance d'un segment, ce qui crée un haut degré de tolérance aux pannes. Pour le moteur ZA600, ZeroAvia a créé une architecture multi-empilement capable de fournir une densité de puissance de 1,4 kW/kg. Depuis les premiers essais en vol révolutionnaires, la société s'efforce de finaliser la conception du ZA600 en vue de sa certification par la CAA britannique.

Avancées sur le ZA600

La société a également révélé aujourd'hui qu'elle avait réussi à optimiser le poids et le fonctionnement de son système de production d'énergie (PGS) ZA600 grâce à la conception et au développement d'un dispositif d'éjecteur Venturi passif sur mesure (en collaboration avec le fournisseur The Lee Company) pour la recirculation de l'hydrogène gazeux dans le système de pile à combustible. Lors de la dernière série de tests, le Venturi a reproduit les performances d'un ventilateur à hydrogène électrique classique, mais avec de nombreux avantages. Alors que le système de ventilateur, lourd et encombrant, consomme de l'énergie parasite provenant des piles à combustible, le Venturi n'en consomme pas, ce qui augmente l'efficacité et la puissance spécifique globale du système. En tant que corps mécanique passif, le Venturi promet également des taux de défaillance très faibles.

En passe d'obtenir la certification complète

La conception du Venturi de ZeroAvia simplifie également la certification du système, car elle repose sur la qualification environnementale DO160G, contrairement à la norme DO254, plus stricte, qui s'applique aux matériels complexes utilisés dans les systèmes équipés de soufflantes électriques. Le système de production d'énergie ZA600 de ZeroAvia est le premier module de pile à combustible au monde conçu pour répondre aux exigences de certification CS-E et CS-23. Cet ensemble innovant est en passe d'obtenir la certification complète et d'être commercialisé, et la campagne de tests de validation des exigences est déjà bien avancée.

Essais au sol complets du moteur dans sa conception finale au cours des prochaines semaines

Les deux composants principaux du groupe motopropulseur étant désormais en phase de test sur banc, ZeroAvia passera à des essais au sol complets du moteur dans sa conception finale au cours des prochaines semaines. La progression rapide vers cette étape importante pour le système de production d'électricité ZA600 a été rendue possible grâce à la stratégie de ZeroAvia d'investir dans des installations d'essai internes de classe mondiale. ZeroAvia a construit un laboratoire d'essai de piles à combustible d'une capacité de 2 MW dans son centre de R&D du Gloucestershire. Le laboratoire d'essai de piles à combustible de ZeroAvia est équipé de deux baies, ce qui a permis de tester les systèmes dans un environnement à cadre ouvert, tout en faisant progresser le système à volume limité destiné à la certification. « Nous avons démontré les possibilités offertes par le système ZA600 en effectuant des vols d'essai sur des missions de courte distance avec un prototype. Nous voyons maintenant le design final répondre aux besoins des clients lors des essais au sol et repousser les limites de la performance grâce à de nouvelles innovations », a déclaré Val Miftakhov, fondateur et PDG de ZeroAvia.